KHAYAT стал 10-м финалистом Нацотбора: перед этим он попал в скандал (фото)
Певец KHAYAT стал десятым финалистом Национального отбора на Евровидение-2026. Это уже его четвертая попытка попасть на международный песенный конкурс.
Именно за KHAYAT украинцы отдали больше всего голосов во время онлайн-голосования в приложении "Дія". Об этом пишет Суспільне Культура 13 января.
KHAYAT — 10-й финалист Нацотбора
По результатам, артист набрал 91 758 голосов (32,41% от общего количества). Всего в голосовании, которое длилось с 8 по 13 января, приняли участие 283 160 человек.
Таким образом KHAYAT присоединится к девяти участникам, отобранным по результатам предварительных прослушиваний. Все они выступят в финале Нацотбора, который состоится 7 февраля.
Для Нацотбора на Евровидение-2026 KHAYAT презентовал песню "Герцы", которая раскрывает тему жизни на грани выносливости.
"Результат вашей поддержки, веры и силы музыки. Спасибо вам за доверие, люди!" — отреагировал на победу артист в своем Instagram.
Все финалисты Нацотбора и их песни
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer).
- KHAYAT — "Герци".
- LAUD — Lightkeeper.
- LELÉKA — Ridnym.
- Molodi — Legends.
- Monokate — Тyt.
- Mr. Vel — Do Or Done.
- The Elliens — Crawling Whispers.
- Valeriya Force — Open Our Hearts.
- "ЩукаРиба" — "Моя земля".
Скандал с KHAYAT
Накануне объявления 10-го финалиста конкурса блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале показал скриншоты, которые свидетельствуют о том, что певец был подписан на ряд российских аккаунтов в Instagram.
"Хаят конечно уже зачистил свои подписки на россиян перед участием в Нацотборе 2026, но мы же все сохранили", — написал Беспалов.
Впрочем, реакции участника Нацотбора на это не было.
