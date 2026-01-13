Поддержите нас UA
Стиль жизни Евровидение 2026

KHAYAT стал 10-м финалистом Нацотбора: перед этим он попал в скандал (фото)

Фото: Instagram

Певец KHAYAT стал десятым финалистом Национального отбора на Евровидение-2026. Это уже его четвертая попытка попасть на международный песенный конкурс.

Именно за KHAYAT украинцы отдали больше всего голосов во время онлайн-голосования в приложении "Дія". Об этом пишет Суспільне Культура 13 января.

KHAYAT — 10-й финалист Нацотбора

По результатам, артист набрал 91 758 голосов (32,41% от общего количества). Всего в голосовании, которое длилось с 8 по 13 января, приняли участие 283 160 человек.

Таким образом KHAYAT присоединится к девяти участникам, отобранным по результатам предварительных прослушиваний. Все они выступят в финале Нацотбора, который состоится 7 февраля.

Для Нацотбора на Евровидение-2026 KHAYAT презентовал песню "Герцы", которая раскрывает тему жизни на грани выносливости.

Відео дня

"Результат вашей поддержки, веры и силы музыки. Спасибо вам за доверие, люди!" — отреагировал на победу артист в своем Instagram.

KHAYAT
Фото: Instagram

Все финалисты Нацотбора и их песни

  • Jerry Heil — Catharticus (Prayer).
  • KHAYAT — "Герци".
  • LAUD — Lightkeeper.
  • LELÉKA — Ridnym.
  • Molodi — Legends.
  • Monokate — Тyt.
  • Mr. Vel — Do Or Done.
  • The Elliens — Crawling Whispers.
  • Valeriya Force — Open Our Hearts.
  • "ЩукаРиба" — "Моя земля".

Скандал с KHAYAT

Накануне объявления 10-го финалиста конкурса блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале показал скриншоты, которые свидетельствуют о том, что певец был подписан на ряд российских аккаунтов в Instagram.

"Хаят конечно уже зачистил свои подписки на россиян перед участием в Нацотборе 2026, но мы же все сохранили", — написал Беспалов.

Впрочем, реакции участника Нацотбора на это не было.

KHAYAT был подписан на россиян
Фото: Telegram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, вокруг певицы Grisana, которая участвовала в Нацотборе-2025, разгорелся громкий скандал. Ее обвинили в преступной деятельности отца.