KHAYAT стал 10-м финалистом Нацотбора: перед этим он попал в скандал (фото)

Певец KHAYAT стал десятым финалистом Национального отбора на Евровидение-2026. Это уже его четвертая попытка попасть на международный песенный конкурс.

Именно за KHAYAT украинцы отдали больше всего голосов во время онлайн-голосования в приложении "Дія". Об этом пишет Суспільне Культура 13 января.

KHAYAT — 10-й финалист Нацотбора

По результатам, артист набрал 91 758 голосов (32,41% от общего количества). Всего в голосовании, которое длилось с 8 по 13 января, приняли участие 283 160 человек.

Таким образом KHAYAT присоединится к девяти участникам, отобранным по результатам предварительных прослушиваний. Все они выступят в финале Нацотбора, который состоится 7 февраля.

Для Нацотбора на Евровидение-2026 KHAYAT презентовал песню "Герцы", которая раскрывает тему жизни на грани выносливости.

Відео дня

"Результат вашей поддержки, веры и силы музыки. Спасибо вам за доверие, люди!" — отреагировал на победу артист в своем Instagram.

KHAYAT Фото: Instagram

Все финалисты Нацотбора и их песни

Jerry Heil — Catharticus (Prayer).

KHAYAT — "Герци".

LAUD — Lightkeeper.

LELÉKA — Ridnym.

Molodi — Legends.

Monokate — Тyt.

Mr. Vel — Do Or Done.

The Elliens — Crawling Whispers.

Valeriya Force — Open Our Hearts.

"ЩукаРиба" — "Моя земля".

Скандал с KHAYAT

Накануне объявления 10-го финалиста конкурса блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале показал скриншоты, которые свидетельствуют о том, что певец был подписан на ряд российских аккаунтов в Instagram.

"Хаят конечно уже зачистил свои подписки на россиян перед участием в Нацотборе 2026, но мы же все сохранили", — написал Беспалов.

Впрочем, реакции участника Нацотбора на это не было.

KHAYAT был подписан на россиян Фото: Telegram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певица Лея заявила, что во второй раз не прошла в Национальный отбор на Евровидение. А после публикации отрывка песни в соцсетях пользователи начали шутить.

Продюсер Нацотбора Джамала считает, что правила конкурса, которые запрещают участие артистам, выступавшим в России после 2014 года, можно усовершенствовать.

Кроме того, вокруг певицы Grisana, которая участвовала в Нацотборе-2025, разгорелся громкий скандал. Ее обвинили в преступной деятельности отца.