Певицу Grisana обвинили в причастности к криминальному миру: все детали скандала

Вокруг певицы Grisana, которая участвовала в Нацотборе-2025 на Евровидение, разгорелся громкий скандал. Ее обвиняют в преступной деятельности отца и владении отелем.

Сама же Анастасия Грицун после нескольких дней молчания опровергла все домыслы. Фокус рассказывает, что известно о свежем скандале.

Кто такая Grisana и в чем ее обвиняют

Грицун родом из Днепра. Она участвовала в Нацотборе Украины на Евровидение-2025 с песней Kohoney. После этого Grisana подала заявку на участие в отборе от Сан-Марино.

Несколькими днями ранее анонимный аккаунт обвинил отца Grisana — Дмитрия Грицуна — в "криминальном прошлом": якобы он связан с делами о заказных убийствах и взяточничестве. Информация быстро разлетелась по сети, а фанаты начали ждать от артистки комментария.

"По обнародованным данным, речь идет о Дмитрии Александровиче Грицуне, которому правоохранители, по данным Генеральной прокуратуры, вручали подозрение в попытке передать 100 тысяч долларов за устранение свидетелей по делу его отца и 1 миллион долларов за избежание уголовной ответственности", — отметил адвокат Евгений Пронин.

Grisana участвовала в Нацотборе Фото: Instagram

Более того, в Едином государственном реестре юридических лиц есть компания ООО "Отель "Крокус"", зарегистрированная в Павлограде. В учредителях этого отеля значится Грицун Анастасия Дмитриевна.

Grisana оказалась в центре скандала Фото: Instagram

Реакция Grisana

Через несколько дней Grisana публично заявила, что ни она, ни члены ее семьи не были владельцами отеля, и что ее семья не имеет права собственности на это помещение.

"Относительно последних сплетен обо мне, хочу объяснить, что распространенная информация не соответствует действительности. Всегда легко анонимно публиковать клевету, распространять что-либо и не нести за это никакой ответственности", — отметила артистка.

Она также сообщила, что ее творческий проект финансируют другие люди, "не связанные с семьей", и что часть доходов реинвестируют.

При этом "онлайн-детективы" подчеркивают, что в официальных источниках имена владельца отеля и торговой марки GRISANA совпадают.

Grisana Фото: Instagram

В открытых реестрах владелицей ТМ Grisana и отеля "Крокус" значится Грицун Анастасия Дмитриевна, которая прописана по адресу ул. Леонида Стромцова в Днепре.

Интересно, что информация в этом реестре, по данным СМИ, была изменена как раз перед обнародованием публичного ответа певицы.

К тому же, в этом году Grisana в списке номинантов на премии от Muzvar и Megogo.

Фото: скриншот Фото: скриншот

