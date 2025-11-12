"Правда раздражает": певица Ирина Билык заговорила о честности

Известная украинская певица Ирина Билык затронула тему искренности и человеческого восприятия правды. Ее новая публикация в Instagram вызвала оживленное обсуждение среди подписчиков и снова напомнила, почему артистку называют одной из самых откровенных в украинском шоу-бизнесе.

На своей странице Билык опубликовала свежее селфи, добавив к нему короткую, но глубокую подпись, заставившую задуматься многих поклонников.

"Правда почему-то раздражает, а ложь успокаивает. Как так случилось?" — написала певица.

Реакции людей

В комментариях пользователи активно делились своими мыслями, кто-то соглашался с Ириной, а некоторые заметили, что искренность часто вызывает боль, поэтому люди и избегают ее.

"На сегодня болезненной и жгучей правды так много, что наше сознание ее уже не выдерживает, к сожалению";

"Многие люди любят говорить правду в глаза другим, но когда говорят им, то они не готовы ее слышать!";

"Потому что ложь всегда, как сказка, а сказки все любят";

"Это эволюционная адаптация, связанная с самой приятной картиной мировоззрения, другая ложь неприятна, не так ли?";

"А меня наоборот раздражает ложь, правда не всегда сладкая, но и ложь вылезает боком! Поэтому я выбираю правду, какой бы она ни была".

Публикация собрала сотни лайков и десятки комментариев.

Другие интересные сообщения Ирины Билык

Артистка любит писать посты в соцсети, которые интригуют. Например, ранее Ирина Билык удивила аудиторию вопросом о потусторонней жизни: "А если потусторонняя жизнь существует — кого бы вы хотели там встретить?", — написала знаменитость.

И еще одно сообщение вообще намекнуло фанатам, что певица может рассматривать отношения с женщиной. На своей странице Билык опубликовала фото, на котором изображены две женские руки, одна из которых крепко сжимает другую. В подписи к фото исполнительница задала вопрос: "Может ли женская дружба перерасти в нечто большее?".

