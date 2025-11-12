"Правда дратує": співачка Ірина Білик заговорила про чесність

Відома українська співачка Ірина Білик зачепила тему щирості та людського сприйняття правди. Її нова публікація в Instagram викликала жваве обговорення серед підписників і знову нагадала, чому артистку називають однією з найвідвертіших в українському шоу-бізнесі.

На своїй сторінці Білик опублікувала свіже селфі, додавши до нього короткий, але глибокий підпис, що змусив задуматися багатьох шанувальників.

"Правда чомусь дратує, а брехня заспокоює. Як так сталося?" — написала співачка.

Реакції людей

У коментарях користувачі активно ділилися своїми думками, хтось погоджувався з Іриною, а дехто зауважив, що щирість часто викликає біль, тому люди й уникають її.

"На сьогодні болючої і пекучої правди так багато, що наша свідомість її вже не витримує, на жаль";

"Багато людей люблять казати правду в очі іншим, але коли говорять їм, то вони не готові її чути!";

"Бо брехня завжди, як казка, а казочки всі люблять";

"Це еволюційна адаптація, пов’язана з найприємнішою картиною світогляду, інша брехня неприємна, чи не так?";

"А мене навпаки дратує брехня, правда не завжди солодка, але і брехня вилазить боком! Тож я обираю правду, якою б вона не була".

Публікація зібрала сотні вподобань і десятки коментарів.

Інші цікаві дописи Ірини Білик

Артистка полюбляє писати дописи в соцмережі, які інтригують. Наприклад, раніше Ірина Білик здивувала аудиторію питанням про потойбічне життя: "А якщо потойбічне життя існує — кого б ви хотіли там зустріти?", — написала знаменитість.

І ще один допис взагалі натякнув фанатам, що співачка може розглядати стосунки з жінкою. На своїй сторінці Білик опублікувала фото, на якому зображені дві жіночі руки, одна з яких міцно стискає іншу. У підписі до фото виконавиця поставила запитання: "Чи може жіноча дружба перерости у щось більше?".

