Скільки коштує запросити зірку на свято: які гонорари хочуть українські артисти (відео)

Святкування з улюбленими зірками — задоволення не з дешевих. Українські артисти встановлюють високі ціни за приватні виступи, і деякі гонорари сягають понад мільйон гривень.

Як розповів автор контенту та креативний продюсер Данило Альошин, Злата Огнєвіч виступає за 330 тисяч гривень, тоді як Kalush Orchestra — приблизно за 396 тисяч. Якщо запросити "Другу Ріку" чи KOLA, то це обійдеться в 440 тисяч гривень — стільки ж, скільки й за виступ Віталія Козловського або Skofka. Про це йдеться у відео в Instagram.

Популярні гурти The Hardkiss та DZIDZIO оцінюють свою появу на святі в 660 тисяч гривень. Значно дорожче коштують Настя Каменських і "Антитіла" — по 880 тисяч гривень, стільки ж, як і легендарна Ірина Білик.

А от справжній рекордсмен — Вєрка Сердючка, виступ якої обійдеться замовнику у 1 мільйон 100 тисяч гривень.

