Сколько стоит пригласить звезду на праздник: какие гонорары хотят украинские артисты (видео)

Празднование с любимыми звездами — удовольствие не из дешевых. Украинские артисты устанавливают высокие цены за частные выступления, и некоторые гонорары достигают более миллиона гривен.

Как рассказал автор контента и креативный продюсер Даниил Алешин, Злата Огневич выступает за 330 тысяч гривен, тогда как Kalush Orchestra — примерно за 396 тысяч. Если пригласить"Другу Ріку" или KOLA, то это обойдется в 440 тысяч гривен — столько же, сколько и за выступление Виталия Козловского или Skofka. Об этом говорится в видео в Instagram.

Популярные группы The Hardkiss и DZIDZIO оценивают свое появление на празднике в 660 тысяч гривен. Значительно дороже стоят Настя Каменских и"Антитела" - по 880 тысяч гривен, столько же, как и легендарная Ирина Билык.

А вот настоящий рекордсмен — Верка Сердючка, выступление которой обойдется заказчику в 1 миллион 100 тысяч гривен.

