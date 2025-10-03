"Нечто большее" чем дружба: Ирина Билык намекнула на отношения с женщиной (фото)

Украинская певица Ирина Билык привлекла внимание подписчиков новой публикацией в социальных сетях о женских отношениях. Фото и подпись артистки вызвали активное обсуждение среди фанатов.

На своей странице в Instagram Ирина Билык опубликовала фото, на котором изображены две женские руки, одна из которых крепко сжимает другую. В подписи к фото исполнительница задала вопрос: "Может ли женская дружба перерасти в нечто большее?".

Публикация быстро собрала много комментариев от пользователей. Фаны высказывали свои мысли о возможном значении фото и подписи, размышляя об особенностях женских отношений и возможных романтических отношениях. Среди комментариев были такие:

"Есть люди, которые всегда рядом"

"Может"

"Настоящая дружба может перерасти в нечто большее"

"Женская дружба — это особый вид любви"

"Да, это любовь. Я уверена, Ирочка, что это любовь".

Комментарии под публикацией Ирины Билык Фото: Скриншот

Украинский хореограф Дмитрий Коляденко также оставил комментарий: "Радуюсь за вас". Стоит заметить, что Ирина Билык пока не ответила на комментарии пользователей.

Что известно о личной жизни Ирины Билык

Ирина Билык имела несколько значимых отношений, которые всегда привлекали внимание публики. Первым ее мужем был продюсер Юрий Никитин, после развода певица вышла замуж за модель Андрея Оверчука, и у них родился сын Глеб.

Впоследствии ее жизнь была связана с шоуменом Дмитрием Коляденко — их отношения длились несколько лет и часто обсуждались из-за конфликтов и ревности. Следующим браком стал союз с хореографом Дмитрием Дикусаром, свадьба которого состоялась в Рио-де-Жанейро, однако брак завершился разводом.

Позже Ирина Билык создала семью с продюсером и фотографом Русланом Ахмадовым. Через некоторое время у пары родился сын Табриз через суррогатную мать, а в апреле 2021 года певица подтвердила их развод.

Напомним, что недавно на своей странице в Instagram Ирина Билык также публиковала пост на тему любви с вопросом: "Чтобы научиться любить, нужно научиться страдать. Согласны?". Большинство подписчиков не согласились с ее утверждением.

Кроме этого, Фокус писал, что Ирина Билык поделилась редким семейным кадром и впервые за долгое время показала своего младшего сына Табриза.