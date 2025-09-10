"Согласны?": Ирина Билык сделала неожиданное признание о любви (фото)
55-летняя украинская певица Ирина Билык публично заговорила о любви, чем спровоцировала активное обсуждение в сети и вызвала несогласие многих поклонников.
В своем Instagram артистка поделилась новым фото, которое загадочно подписала, заговорив о личном с вопросом: "Чтобы научиться любить, нужно научиться страдать. Согласны?".
Впрочем, кроме комплиментов к самому фото, певица получила ряд комментариев с несогласием с ее словами:
- "А еще надо уметь ненавидеть".
- "А так хочется любить без страданий. Ирина Николаевна, Вы ну очень горячая".
- "Нет. Любовь не содержит зла, разочарований, боли, ненависти, потерь. Любовь есть любовь".
- "Нет."
Ирина Билык: личная жизнь
Исполнительница родила сына Глеба в 1999 году от манекенщика Андрея Оверчука. В 2000-х годах она имела громкий роман с хореографом Дмитрием Коляденко. Пара была помолвлена, но до свадьбы не дошло. После Коляденко она закрутила роман с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром.
Уже в 2015 году Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова, российского фотографа. В 2015 году суррогатная мать родила им сына Табриза. А в 2021 стало известно, что пара развелась.
На сегодня исполнительница официально не состоит в отношениях.
