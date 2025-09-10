"Согласны?": Ирина Билык сделала неожиданное признание о любви (фото)

55-летняя украинская певица Ирина Билык публично заговорила о любви, чем спровоцировала активное обсуждение в сети и вызвала несогласие многих поклонников.

В своем Instagram артистка поделилась новым фото, которое загадочно подписала, заговорив о личном с вопросом: "Чтобы научиться любить, нужно научиться страдать. Согласны?".

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Впрочем, кроме комплиментов к самому фото, певица получила ряд комментариев с несогласием с ее словами:

"А еще надо уметь ненавидеть".

"А так хочется любить без страданий. Ирина Николаевна, Вы ну очень горячая".

"Нет. Любовь не содержит зла, разочарований, боли, ненависти, потерь. Любовь есть любовь".

"Нет."

Ирина Билык: личная жизнь

Исполнительница родила сына Глеба в 1999 году от манекенщика Андрея Оверчука. В 2000-х годах она имела громкий роман с хореографом Дмитрием Коляденко. Пара была помолвлена, но до свадьбы не дошло. После Коляденко она закрутила роман с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром.

Уже в 2015 году Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова, российского фотографа. В 2015 году суррогатная мать родила им сына Табриза. А в 2021 стало известно, что пара развелась.

На сегодня исполнительница официально не состоит в отношениях.

