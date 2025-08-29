Ирина Билык неожиданно показалась с сыновьями: где они живут (фото)

Украинская певица Ирина Билык поделилась редким снимком, на котором она позирует вместе с двумя своими сыновьями — старшим Глебом и младшим Табризом.

Звезда сцены показалась с наследниками, отвечая на вопрос одного из подписчиков в Instagram. Фолловер спросил, какой самый важный жизненный урок Билык дает своим детям.

"Нужно быть добрым и по возможности помогать морально и физически тем, кто в этом нуждается", — написала мама двух сыновей.

На фото артистка позировала, обнимая Глеба и Табриза. Все они внимательно смотрели в камеру.

Ирина Билык с сыновьями Фото: instagram/bilyk_iryna

Сыновья Ирины Билык

Украинский ведущий Слава Демин летом 2024 года уверял, что певица с детьми живет в одном из испанских городов. Старший Глеб активно занимается музыкой в стиле рок, играет на барабанах и гитаре, тогда как младший Табриз еще учится в школе.

Первенец Билык активно поддерживает Украину за рубежом, участвует в митингах и демонстрациях, в частности в Барселоне.

Отец старшего сына певицы — манекенщик Андрей Оверчук, с которым она состояла в отношениях с 1998 по 2002 год. Глебу сейчас 26 лет.

А отцом Табриза стал фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.

