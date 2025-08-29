Ірина Білик несподівано показалася із синами: де вони живуть (фото)

Українська співачка Ірина Білик поділилася рідкісним знімком, на якому вона позує разом із двома своїми синами — старшим Глібом та меншим Табрізом.

Зірка сцени показалася зі спадкоємцями, відповідаючи на запитання одного з підписників в Instagram. Фоловер запитав, який найважливіший життєвий урок Білик дає своїм дітям.

"Потрібно бути добрим і за можливості допомагати морально і фізично тим, хто того потребує", — написала мама двох синів.

На фото артистка позувала, обіймаючи Гліба та Табріза. Усі вони уважно дивилися в камеру.

Ірина Білик із синами Фото: instagram/bilyk_iryna

Сини Ірини Білик

Український ведучий Слава Дьомін влітку 2024 року запевняв, що співачка з дітьми живе в одному з іспанських міст. Старший Гліб активно займається музикою у стилі рок, грає на барабанах та гітарі, тоді як менший Табріз ще навчається в школі.

Первісток Білик активно підтримує Україну за кордоном, бере участь у мітингах та демонстраціях, зокрема в Барселоні.

Батько старшого сина співачки — манекенник Андрій Оверчук, з яким вона перебувала у стосунках з 1998 по 2002 рік. Глібу наразі 26 років.

А батьком Табріза став фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурагатного материнства.

