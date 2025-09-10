"Згодні?": Ірина Білик зробила несподіване зізнання про кохання (фото)

55-річна українська співачка Ірина Білик публічно заговорила про кохання, чим спровокувала активне обговорення в мережі та викликала незгоду багатьох прихильників.

У своєму Instagram артистка поділилася новим фото, який загадково підписала, заговоривши про особисте із запитанням: "Щоб навчитися любити, потрібно навчитися страждати. Згодні?".

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Втім, окрім компліментів до самого фото, співачка отримала низку коментарів з незгодою з її словами:

"А ще треба вміти ненавидіти".

"А так хочеться любити без страждань. Ірино Миколаївна, Ви ну дуже гаряча".

"Ні. Любов не містить зла, розчарувань, болю, ненависті, втрат. Любов є любов".

"Ні".

Ірина Білик: особисте життя

Виконавиця народила сина Гліба у 1999 році від манекенника Андрія Оверчука. У 2000-х роках вона мала гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком. Пара була заручена, але до весілля не дійшло. Після Коляденка вона закрутила роман із молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром.

Уже у 2015 році Білик одружилася з Асланом Ахмадовим, російським фотографом. У 2015 році сурогатна мати народила їм сина Табріза. А у 2021 стало відомо, що пара розлучилася.

На сьогодні виконавиця офіційно не перебуває у стосунках.

