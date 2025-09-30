Ирина Билык показала, как выглядит ее 10-летний сын и задала аудитории интересный вопрос
Певица похвасталась фотографией сына из "Диснейленда" в Париже. В частности, она подписала фотографию вопросом, который вызвал между ее подписчиками дискуссию и заставил задуматься.
Украинская артистка Ирина Билык поделилась редким семейным кадром и впервые за долгое время показала своего младшего сына Табриза. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.
Снимок 10-летнего мальчика сделали в знаменитом французском парке аттракционов — "Диснейленд". На фото Табриз позирует в футболке и бейсболке.
Вместе с публикацией звезда обратилась к поклонникам с вопросом на тему воспитания детей.
"Кто имеет больше прав на воспитание детей — мама или папа?" — написала Ирина под фотографией с сыном.
Реакции людей
Пользователи соцсети в комментариях попытались высказать свое мнение относительно вопроса, который задала певица. В частности, подписчики хвалили ее за то, какая замечательная она мама, и какой красавец ее сын:
- "Вопрос не в том, кто имеет больше прав, а в том, кто имеет желание воспитывать и дарить бесценные моменты. Вы замечательная мамочка";
- "Оба должны быть в жизни ребенка! Мальчику нужен отец! Но такая мамочка, как Вы — справитесь за двоих! Какой Он красавчик!";
- "Ты, Ируся, ты! Какой Табруша красивый! Счастливый ребенок — счастливая мама. Так и есть!";
- "Конечно, мамочка. Сыночек вырос красавчик";
- "Оба имеют равные права".
Дети Ирины Билык
Украинский ведущий Слава Демин летом 2024 года уверял, что певица с детьми живет в одном из испанских городов. Старший Глеб активно занимается музыкой в стиле рок, играет на барабанах и гитаре, тогда как младший Табриз еще учится в школе.
Первенец Билык активно поддерживает Украину за рубежом, участвует в митингах и демонстрациях, в частности в Барселоне.
Отец старшего сына певицы — манекенщик Андрей Оверчук, с которым она состояла в отношениях с 1998 по 2002 год. Глебу сейчас 26 лет.
А отцом Табриза стал фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Популярная украинская певица Ирина Билык стала гостьей на даче своего коллеги Павла Зиброва.
- Артистка публично заговорила о любви, чем спровоцировала активное обсуждение в сети и вызвала несогласие многих поклонников.
Кроме того, Билык легла под нож, услышав слова Леонида Кучмы о своей внешности.