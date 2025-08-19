Поддержите нас UA
Ирина Билык легла под нож, услышав слова Леонида Кучмы о своей внешности (фото)

Ирина Билык меняла внешность

Легендарная украинская певица не скрывает, что не раз обращалась к пластическим хирургам, чтобы скорректировать внешность. В частности, она меняла форму глаз, нос и лицо.

Ирина Билык впервые решилась на пластическую операцию еще в 1999 году, после рождения сына Глеба. Певицу беспокоила форма ее глаз — они слегка нависали и, по словам артистки, выглядели грустно. Последним толчком к изменениям стали слова президента Леонида Кучмы, который обратил внимание на ее "грустные глаза", сообщает "Радио Люкс".

После блефаропластики Билык решила исправить еще и форму носа. Она считала свой нос с горбинкой слишком большим, поэтому решилась на ринопластику. Впрочем результат, по словам артистки, не был идеальным — певица жалеет, что не сделала его полностью ровным.

Впоследствии Ирина также делала подтяжку лица и увеличила губ. По наблюдениям пластических хирургов, вероятно, звезда корректировала и скулы и подбородок.

Сегодня мнения поклонников относительно внешности Билык разделились: одни восхищаются ее видом, другие же считают, что артистка перестаралась с пластикой.

