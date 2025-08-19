Ірина Білик лягла під ніж, почувши слова Леоніда Кучми про свою зовнішність (фото)
Легендарна українська співачка не приховує, що не раз зверталася до пластичних хірургів, аби скоригувати зовнішність. Зокрема, вона змінювала форму очей, ніс та обличчя.
Ірина Білик уперше наважилася на пластичну операцію ще в 1999 році, після народження сина Гліба. Співачку турбувала форма її очей — вони злегка нависали та, за словами артистки, виглядали сумно. Останнім поштовхом до змін стали слова президента Леоніда Кучми, який звернув увагу на її "сумні очі", повідомляє "Радіо Люкс".
Після блефаропластики Білик вирішила виправити ще й форму носа. Вона вважала свій ніс із горбинкою занадто великим, тож наважилася на ринопластику. Втім результат, за словами артистки, не був ідеальним — співачка шкодує, що не зробила його повністю рівним.
Згодом Ірина також робила підтяжку обличчя та збільшила губ. За спостереженнями пластичних хірургів, ймовірно, зірка коригувала й вилиці та підборіддя.
Сьогодні думки шанувальників щодо зовнішності Білик розділилися: одні захоплюються її виглядом, інші ж вважають, що артистка перестаралася з пластикою.
