Ірина Білик лягла під ніж, почувши слова Леоніда Кучми про свою зовнішність (фото)

Легендарна українська співачка не приховує, що не раз зверталася до пластичних хірургів, аби скоригувати зовнішність. Зокрема, вона змінювала форму очей, ніс та обличчя.

Related video

Ірина Білик уперше наважилася на пластичну операцію ще в 1999 році, після народження сина Гліба. Співачку турбувала форма її очей — вони злегка нависали та, за словами артистки, виглядали сумно. Останнім поштовхом до змін стали слова президента Леоніда Кучми, який звернув увагу на її "сумні очі", повідомляє "Радіо Люкс".

Після блефаропластики Білик вирішила виправити ще й форму носа. Вона вважала свій ніс із горбинкою занадто великим, тож наважилася на ринопластику. Втім результат, за словами артистки, не був ідеальним — співачка шкодує, що не зробила його повністю рівним.

Ірина Білик робила пластичні операції Фото: Instagram

Згодом Ірина також робила підтяжку обличчя та збільшила губ. За спостереженнями пластичних хірургів, ймовірно, зірка коригувала й вилиці та підборіддя.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Сьогодні думки шанувальників щодо зовнішності Білик розділилися: одні захоплюються її виглядом, інші ж вважають, що артистка перестаралася з пластикою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик "підколола" хейтерів через критику її обличчя. Виконавиця вирішила відповісти на зауваження деяких хейтерів щодо її зовнішності.

Інша жінка витратила 6 млн грн на пластичні операції, а один імплант випав посеред білого дня.

Крім того, пластичний хірург розказав, що українці найчастіше змінюють у своїй зовнішності.