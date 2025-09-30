Ірина Білик показала, який вигляд має її 10-річний син і поставила аудиторії цікаве питання

Співачка похизувалася фотографією сина із "Діснейленду" в Парижі. Зокрема, вона підписала світлину питанням, яке викликало між її підписниками дискусію та змусило задуматись.

Українська артистка Ірина Білик поділилася рідкісним сімейним кадром та вперше за довгий час показала свого молодшого сина Табріза. Світлину вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Знімок 10-річного хлопчика зробили у знаменитому французькому парку атракціонів — "Діснейленд". На фото Табріз позує у футболці та бейсболці.

Табріз, син Ірини Білик Фото: Instagram

Разом із публікацією зірка звернулася до прихильників із питанням на тему виховання дітей.

"Хто має більше прав на виховання дітей — мама чи тато?" — написала Ірина під світлиною з сином.

Реакції людей

Користувачі соцмережі у коментарях спробували висловити свою думку щодо питання, яке поставила співачка. Зокрема, підписники хвалили її за те, яка чудова вона мама, і який красень її син:

"Питання не в тому, хто має більше прав, а в тому, хто має бажання виховувати і дарувати безцінні моменти. Ви чудова матуся";

"Обидва повинні бути в житті дитини! Хлопчику потрібен батько! Але така матуся, як Ви — впораєтесь за двох! Який Він красунчик!";

"Ти, Іруся, ти! Який Табруша гарний! Щаслива дитина — щаслива мама. Так і є!";

"Звісно матуся. Синочок виріс красунчик";

"Обоє мають рівні права".

Діти Ірини Білик

Український ведучий Слава Дьомін влітку 2024 року запевняв, що співачка з дітьми живе в одному з іспанських міст. Старший Гліб активно займається музикою у стилі рок, грає на барабанах та гітарі, тоді як менший Табріз ще навчається в школі.

Первісток Білик активно підтримує Україну за кордоном, бере участь у мітингах та демонстраціях, зокрема в Барселоні.

Батько старшого сина співачки — манекенник Андрій Оверчук, з яким вона перебувала у стосунках з 1998 по 2002 рік. Глібу наразі 26 років.

А батьком Табріза став фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурогатного материнства.

