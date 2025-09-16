Підтримайте нас RU
Ірина Білик показала фото з дачі Павла Зіброва: як він живе (фото)

Ірина Білик у Павла Зіброва на дачі
Ірина Білик на дачі у Пала Зіброва | Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Популярна українська співачка Ірина Білик стала гостею на дачі свого колеги Павла Зіброва. Артисти провели час у дружній атмосфері та натякнули на можливі спільні творчі проєкти.

Українські зірки естради влаштували дружню зустріч на заміській дачі. Ірина Білик, яка нещодавно зробила несподіване зізнання, разом з продюсеркою Нонною Кондрашовою завітала до подружжя Зібрових, щоб відпочити на свіжому повітрі. Пізніше вони опублікували серію фотографій в Instagram.

Господар продемонстрував свої кулінарні здібності, приготувавши шашлик та картоплю з цибулею. На вечері просто неба панувала невимушена атмосфера.

Павло Зібров несе шашлик
Павло Зібров смажив шашлик
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Друзі записували кумедні відео, жартували та сміялися. Найбільше інтригу серед фанів викликав натяк музикантів на можливі спільні гастролі.

  • "Буде нова пісня-дует? Чи тільки шашлики попоїсти?";
  • "Ви такі круті. Так приємно на вас дивитися, які класні, усміхнені та щасливі";
  • "Які ви гарні й кумедні! Люблю";
  • "Ну приколісти, компашка супер".

Продюсерка Нонна Кондрашова також поділилася з фанами спільними фотографіями з подружжям Зібрових на фоні їхнього саду.

Дача Павла Зіброва
Господар накрив стола для гостей
Особисте життя Ірини Білик

У 1999 році співачка стала мамою. У неї народився син Гліб від манекенника Андрія Оверчука. У 2000-х роках артистка перебувала у стосунках із хореографом Дмитром Коляденком. Пара навіть заручилася, однак до весілля справа не дійшла. Згодом Білик розпочала роман із молодшим на 15 років танцівником Дмитром Дікусаром.

Ірина Білик в гостях у Зібрових
Ірина Білик в гостях у Зібрових
У 2015 році виконавиця вийшла заміж за російського фотографа Аслана Ахмадова. Того ж року сурогатна мати народила їм сина, якого назвали Табрізом. Однак у 2021 стало відомо, що шлюб розпався.

