Ірина Білик показала фото з дачі Павла Зіброва: як він живе (фото)

Популярна українська співачка Ірина Білик стала гостею на дачі свого колеги Павла Зіброва. Артисти провели час у дружній атмосфері та натякнули на можливі спільні творчі проєкти.

Українські зірки естради влаштували дружню зустріч на заміській дачі. Ірина Білик, яка нещодавно зробила несподіване зізнання, разом з продюсеркою Нонною Кондрашовою завітала до подружжя Зібрових, щоб відпочити на свіжому повітрі. Пізніше вони опублікували серію фотографій в Instagram.

Господар продемонстрував свої кулінарні здібності, приготувавши шашлик та картоплю з цибулею. На вечері просто неба панувала невимушена атмосфера.

Павло Зібров смажив шашлик Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Друзі записували кумедні відео, жартували та сміялися. Найбільше інтригу серед фанів викликав натяк музикантів на можливі спільні гастролі.

"Буде нова пісня-дует? Чи тільки шашлики попоїсти?";

"Ви такі круті. Так приємно на вас дивитися, які класні, усміхнені та щасливі";

"Які ви гарні й кумедні! Люблю";

"Ну приколісти, компашка супер".

Продюсерка Нонна Кондрашова також поділилася з фанами спільними фотографіями з подружжям Зібрових на фоні їхнього саду.

Господар накрив стола для гостей Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Особисте життя Ірини Білик

У 1999 році співачка стала мамою. У неї народився син Гліб від манекенника Андрія Оверчука. У 2000-х роках артистка перебувала у стосунках із хореографом Дмитром Коляденком. Пара навіть заручилася, однак до весілля справа не дійшла. Згодом Білик розпочала роман із молодшим на 15 років танцівником Дмитром Дікусаром.

Ірина Білик в гостях у Зібрових Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

У 2015 році виконавиця вийшла заміж за російського фотографа Аслана Ахмадова. Того ж року сурогатна мати народила їм сина, якого назвали Табрізом. Однак у 2021 стало відомо, що шлюб розпався.

