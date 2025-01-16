Павло Зібров розкрив нову професію доньки Діани (відео)

Діана Зіброва здобула освіту журналіста. Наразі вона працює із зірковим татом.

Related video

Український співак Павло Зібров розкрив, чим почала займатися його донька Діана. Про це народний артист України розповів програмі ЖВЛ.

Павло Зібров розповів про нову зайнятість доньки

Виявилося, що 27-річна Діана Зіброва пішла на курси перекладачів дубляжу. Донька музиканта майстерно дублює документальні, художні фільми, телевізійні програми, мультфільми.

"Вона працює над собою. Зараз вже другі курси закінчує: і дикторські курси, і курси перекладачів дубляжу. Уявляєте? Дубляж! Зараз вона вийшла вже на інший, високий рівень дубляжу. У неї хороші роботи", — зізнався Павло Зібров.

За словами народного артиста, доньці до душі нова сфера зайнятості.

"Роботи дуже багато, і це їй подобається. Вона це по-акторському дублює. Я просто дивлюся і пишаюся! Вона артистка, акторка!" – зазначив співак.

Павло Зібров з дружиною та донькою

Діана Зіброва свого часу закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Донька Павла Зіброва працює з ним та допомагає йому розвивати музичний бренд.

Нагадаємо, Павло Зібров привітав доньку з днем народження.

Також Фокус писав про плани Діани Зібрової вийти заміж.