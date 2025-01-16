Павел Зибров раскрыл новую профессию дочери Дианы (видео)

Диана Зиброва получила образование журналиста. Сейчас она работает со звездным папой.

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Украинский певец Павел Зибров раскрыл, чем начала заниматься его дочь Диана. Об этом народный артист Украины рассказал программе ЖВЛ.

Павел Зибров рассказал о новой занятости дочери

Оказалось, что 27-летняя Диана Зиброва пошла на курсы переводчиков дубляжа. Дочь музыканта мастерски дублирует документальные, художественные фильмы, телевизионные программы, мультфильмы.

"Она работает над собой. Сейчас уже вторые курсы заканчивает: и дикторские курсы, и курсы переводчиков дубляжа. Представляете? Дубляж! Сейчас она вышла уже на другой, высокий уровень дубляжа. У нее хорошие работы", — признался Павел Зибров.

По словам народного артиста, дочке по душе новая сфера занятости.

"Работы очень много, и это ей нравится. Она это по-актерски дублирует. Я просто смотрю и горжусь! Она артистка, актриса!" — отметил певец.

Павел Зибров с женой и дочерью

Диана Зиброва в свое время закончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Дочь Павла Зиброва работает с ним и помогает ему развивать музыкальный бренд.

Напомним, Павел Зибров поздравил дочь с днем рождения.

Также Фокус писал о планах Дианы Зибровой выйти замуж.