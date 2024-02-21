"Люблю тебя и маму бесконечно": Павел Зибров поздравил дочь с 27-летием (фото)

Артист отметил, что очень гордится Дианой. Он пожелал ей "радостных дней в мирной Украине".

Related video

Народный артист Украины Павел Зибров опубликовал трогательные кадры с дочерью в ее день рождения, 21 февраля. Певец поздравил Диану с 27-летием и поделился семейными фотографиями в Instagram.

"Моя милая Дианочка я поздравляю тебя с Днем рождения! Это самый счастливый день в моей жизни! Как быстро пролетели годы. Сегодня тебе 27. Ты стала моим лучшим помощником в творчестве, настоящим профессионалом своего дела! Я горжусь тобой и радуюсь твоим успехам. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, уверенности в своих силах, взаимной любви и светлых радостных дней в мирной Украине! Люблю тебя и маму бесконечно!", — написал Зибров.

Что известно о личной жизни Павла Зиброва

Павел Зибров родился 21 июня 1957 года в селе Красное, Винницкой области в семье болгарина Николая Ивановича Зиброва и украинки Анны Кирилловны Зибровой. Мать работала учительницей, отец владел 40 специальностями, был мастером на все руки.

В 1982 году ему пришлось побывать в горячих точках, в том числе в Афганистане. В 27 лет поступил в консерваторию на вокальный факультет. В 1996 году получил звание Народный артист Украины.

Первая жена – Татьяна Самофалова они расстались, когда Павлу было 27 лет. Вторая жена — Марина Владимировна Зиброва, родилась 25 августа 1959. Пара поженилась 25 августа 1994 года. Марина работает директором, режиссером и художником костюмов в театре Павла Зиброва.

У артиста есть сын от первого брака — Сергей Зибров, 1983года рождения. Дочь Диана родилась 21 февраля 1997 года в браке с Мариной Зибровой, работает SMM и PR менеджером певца. У Марины от первого брака есть сын Александр, 1982 года рождения. Он тоже носит фамилию Зибров.

Также у артиста есть старший брат — Владимир Николаевич Зибров. Он — заслуженный деятель искусств Украины, полковник в отставке, служил в ансамбле песни и пляски, работает в театре Павла Зиброва.

Напомним, 5 февраля 66-летний Павел Зибров признался, что имеет статус участника боевых действий. В молодости он был участником боевых действий на территории Афганистана.