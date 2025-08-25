Зібров показав, який вигляд має його 66-річна дружина: українці в захваті (фото)

68-річний український співак Павло Зібров зворушливо звернувся до своєї дружини Марини, якій виповнилося 66 років. Вони стали батьками спільної доньки Діани та мають дітей від попередніх шлюбів.

25 серпня обраниця народного артиста святкує день народження. З нагоди важливого дня Павло Миколайович показав спільні фото з коханою в Instagram та звернувся до неї.

"Маринка, моя рідна, моя єдина, найкраща у світі! Вітаю тебе з днем народження, моя кохана дружино, моя половинка, без якої я не уявляю свого життя. Ти для мене – все: мій день і моя ніч, моє свято, моя перемога, моє натхнення та мої мрії. Ти режисер мого життя, та, хто пише найкращий сценарій уже 31 рік. Я щиро вдячний тобі за твою мудрість, ніжність, любов, талант, дальновидність і те тепло, яким ти наповнюєш наш дім. Усі ці роки я прислухався до твоїх порад і бачив, як усе складається якнайкраще, саме так, як ти відчувала", — зазначив співак.

На фото іменинниця позувала з яскравим макіяжем з акцентом на очі, а її світле волосся було укладене легкими хвилями.

Павло Зібров з дружиною Мариною Фото: Instagram Павло Зібров з дружиною Мариною Фото: Instagram

Павло Миколайович додав, що вдячний коханій за їхню доньку Діану.

"Я безмежно вдячний тобі за найкращий подарунок, найбільший скарб – нашу донечку Діану, яка з кожним роком розквітає і за це я схиляю голову перед тобою. Бажаю тобі, моя Маринко, міцного здоров’я, безмежного щастя, тепла в душі, миру в серці та в країні. З тобою життя — це музика, а ти – її найкраща мелодія. Люблю безмежно", — написав музикант.

Павло Зібров з дружиною Мариною та донькою Діаною Фото: Instagram

Особисте життя Зіброва

До речі, Павло Зібров одружився з іменинницею у 1994 році. Подружжя стало батьками спільної доньки Діани. Також в артиста є старший син Сергій від попередніх стосунків, а сина дружини Олександра він офіційно всиновив.

Підписники музиканта із захватом відреагували на фото з його дружиною:

"Які ви гарні!!! Многая Літа Марині!!!".

"Вітаю вашу красуню дружину з днем народження!! Здоров'я, щастя, всього найкращого".

"Яка ви прекрасна пара! Щастя вам ще на багато років".

