Зибров показал, как выглядит его 66-летняя жена: украинцы в восторге (фото)

68-летний украинский певец Павел Зибров трогательно обратился к своей жене Марине, которой исполнилось 66 лет. Они стали родителями общей дочери Дианы и имеют детей от предыдущих браков.

25 августа избранница народного артиста празднует день рождения. По случаю важного дня Павел Николаевич показал совместные фото с любимой в Instagram и обратился к ней.

"Маринка, моя родная, моя единственная, самая лучшая в мире! Поздравляю тебя с днем рождения, моя любимая жена, моя половинка, без которой я не представляю своей жизни. Ты для меня — все: мой день и моя ночь, мой праздник, моя победа, мое вдохновение и мои мечты. Ты режиссер моей жизни, та, кто пишет лучший сценарий уже 31 год. Я искренне благодарен тебе за твою мудрость, нежность, любовь, талант, дальновидность и то тепло, которым ты наполняешь наш дом. Все эти годы я прислушивался к твоим советам и видел, как все складывается наилучшим образом, именно так, как ты чувствовала", — отметил певец.

На фото именинница позировала с ярким макияжем с акцентом на глаза, а ее светлые волосы были уложены легкими волнами.

Павел Зибров с женой Мариной Фото: Instagram Павел Зибров с женой Мариной Фото: Instagram

Павел Николаевич добавил, что благодарен любимой за их дочь Диану.

"Я бесконечно благодарен тебе за лучший подарок, самое большое сокровище — нашу дочь Диану, которая с каждым годом расцветает и за это я склоняю голову перед тобой. Желаю тебе, моя Марина, крепкого здоровья, безграничного счастья, тепла в душе, мира в сердце и в стране. С тобой жизнь — это музыка, а ты — ее лучшая мелодия. Люблю безгранично", — написал музыкант.

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой Фото: Instagram

Личная жизнь Зиброва

Кстати, Павел Зибров женился на имениннице в 1994 году. Супруги стали родителями общей дочери Дианы. Также у артиста есть старший сын Сергей от предыдущих отношений, а сына жены Александра он официально усыновил.

Подписчики музыканта с восторгом отреагировали на фото с его женой:

"Какие вы красивые!!! Многая Лета Марине!!!".

"Поздравляю вашу красавицу жену с днем рождения!!! Здоровья, счастья, всего наилучшего".

"Какая вы прекрасная пара! Счастья вам еще на много лет".

