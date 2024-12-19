Диана Зиброва рассказала, сколько получает от звездного отца работая на него

Диана Зиброва рассказала, сколько зарабатывает, работая с отцом Павлом Зибровым. Дочь знаменитого певца уже четыре года является частью его команды и выполняет различные задачи — от SMM до режиссерских обязанностей.

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Дочь Павла Зиброва, Диана, поделилась, какую зарплату она получает от своего звездного отца и рассказала о работе с ним. Подробностями девушка поделилась в интервью для OBOZ.UA.

27-летняя Диана уже четыре года работает в команде артиста в должности пиар-директора, SMM-менеджера, а также занимается клипами, съемками, монтажом и организацией встреч.

По словам Дианы, ее отец активно прислушивается к ее советам и достойно оплачивает ее труд. В частности, она отметила, что зарплата может варьироваться от месяца к месяцу, поскольку кроме фиксированной ставки, она получает дополнительные средства за рекламные проекты, съемки и режиссерские работы.

"Мы с папой работаем на одной волне, и он трижды повышал мою зарплату. Она может быть разной, ведь зависит от дополнительных задач. Если я занимаюсь видео или другими проектами для него, это оплачиваются отдельно", — отметила Диана.

Относительно размера заработной платы, Диана указала, что сумма может превышать 50 тысяч гривен в месяц, в зависимости от объема работы.

Напомним, ранее мы писали, что Павел Зибров показал редкое фото с женой.

Кроме этого, Фокус писал, что Павел Зибров ответил, когда уйдет на фронт.