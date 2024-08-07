"Я возьму в руки оружие": Павел Зибров ответил, когда пойдет на фронт

Павел Зибров ранее рассказывал, что будучи на срочной службе в армии, побывал на территории Афганистана, где велись активные боевые действия, поэтому имеет статус участника боевых действий.

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Народный артист Украины Павел Зибров, который имеет статус участника боевых действий, заявил, что готов взять в руки оружие и пойти на фронт. Об этом он сказал в интервью изданию "Апостроф".

Заметим, что Павлу Зиброву в июне исполнилось 67 лет, согласно закону о мобилизации, мужчины, достигшие 60 лет не подлежат под мобилизацию в армию. Зато несмотря на уважительную цифру в паспорте, певец признался, что неоднократно получал комментарии относительно того, почему он не пошел на фронт. Павел Зибров объяснил, что несмотря на возраст, при необходимости, также готов взять в руки оружие, чтобы защищать родных и Родину.

"Я уже парень взрослый, немножко за... но сила и мощь во мне есть и если будет нужно — конечно, я возьму в руки оружие и буду защищать свою семью и страну", — сказал Зибров.

Кроме этого, певец считает, что артисты и звездные люди должны быть на своем месте и делать все для нашей победы. По его мнению, главная роль артиста — быть нужным зрителю, воинам, своему государству, сделать все возможное для победы как в тылу, так и на фронте. Однако он добавил, что гордится теми артистами, которые несмотря на все оставили свое творчество и пошли воевать на фронт.

Напомним, ранее мы писали, что Павел Зибров рассказал о семье, которая живет в РФ.

Кроме этого, Фокус писал, что Павел Зибров, который имеет статус участника боевых действий, объяснил, почему не пошел на фронт.