Павел Зибров показал редкое фото с женой

Павел Зибров решил в годовщину венчания показать новое фото с любимой женой, с которой они в браке уже 30 лет.

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67-летний Народный артист Украины Павел Зибров в день годовщины своей свадьбы показал новое фото со своей женой 65-летней Мариной. Фотографией певец поделился у себя на странице в Инстаграм.

В частности, Павел Зибров опубликовал снимок с любимой на котором она позирует в нежно-пудровом кружевном платье, а он в белой рубашке. Под фото артист написал, что именно сегодня, 19 сентября, 30 лет назад они дали друг другу клятву перед Богом и связали свои сердца навеки. Таким образом Зибров решил рассказать всем о годовщине их венчания.

Заметим, что Павел и Марина Зибровы официально зарегистрировали отношения 25 августа 1994 года, уже впоследствии пара обвенчалась. Через три года у пары родилась общая дочь, которую назвали Диана. Сейчас девушке 27 лет. Кроме этого, Павел Зибров имеет 41-летнего сына, который родился в первом браке, а также пасынка Александра, которому сейчас 43. Он родился в первом браке Марины.

Напомним, ранее мы писали, что Павел Зибров ответил, когда пойдет на фронт.

Кроме этого, Фокус писал, что Павел Зибров рассказал о семье, которая живет в РФ.