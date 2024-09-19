Павло Зібров показав рідкісне фото з дружиною

Павло Зібров вирішив у річницю вінчання показати нове фото з коханою дружиною, з якою вони у шлюбі вже 30 років.

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67-річний Народний артист України Павло Зібров у день річниці свого весілля показав нове фото зі своєю дружиною 65-річною Мариною. Світлиною співак поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Павло Зібров опублікував знімок з коханою на якому вона позує ніжно-пудровій мереживній сукні, а він у білій сорочці. Під фото артист написав, що саме сьогодні, 19 вересня, 30 років тому вони дали один одному клятву перед Богом і пов'язали свої серця навіки. Таким чином Зібров вирішив розповісти всім про річницю їх вінчання.

Зауважимо, що Павло та Марина Зіброві офіційно зареєстрували відносини 25 серпня 1994 року, вже згодом пара обвінчалася. Через три роки у пари народилася спільна донька, яку назвали Діана. Зараз дівчині 27 років. Крім цього, Павло Зібров має 41-річного сина, який народився у першому шлюбі, а також пасинка Олександра, якому зараз 43. Він народився у першому шлюбі Марини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Павло Зібров відповів, коли піде на фронт.

Крім цього, Фокус писав, що Павло Зібров розповів про родину, яка живе в РФ.