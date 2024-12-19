Діана Зіброва розповіла, скільки отримує від зіркового батька працюючи на нього

Діана Зіброва розповіла, скільки заробляє, працюючи з батьком Павлом Зібровим. Донька знаменитого співака вже чотири роки є частиною його команди і виконує різні завдання — від SMM до режисерських обов'язків.

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Донька Павла Зіброва, Діана, поділилася, яку зарплату вона отримує від свого зіркового батька та розповіла про роботу з ним. Подробицями дівчина поділилася в інтерв'ю для OBOZ.UA.

27-річна Діана вже чотири роки працює в команді артиста на посаді піар-директорки, SMM-менеджерки, а також займається кліпами, зйомками, монтажем та організацією зустрічей.

За словами Діани, її батько активно прислухається до її порад і гідно оплачує її працю. Зокрема, вона зазначила, що зарплатня може варіюватися від місяця до місяця, оскільки окрім фіксованої ставки, вона отримує додаткові кошти за рекламні проєкти, зйомки та режисерські роботи.

"Ми з татом працюємо на одній хвилі, і він тричі підвищував мою зарплатню. Вона може бути різною, адже залежить від додаткових завдань. Якщо я займаюся відео чи іншими проєктами для нього, це оплачуються окремо", — зазначила Діана.

Щодо розміру заробітної плати, Діана вказала, що сума може перевищувати 50 тисяч гривень на місяць, залежно від обсягу роботи.

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