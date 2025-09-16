Ирина Билык показала фото с дачи Павла Зиброва: как он живет (фото)

Популярная украинская певица Ирина Билык стала гостьей на даче своего коллеги Павла Зиброва. Артисты провели время в дружеской атмосфере и намекнули на возможные совместные творческие проекты.

Украинские звезды эстрады устроили дружескую встречу на даче. Ирина Билык, которая недавно сделала неожиданное признание, вместе с продюсером Нонной Кондрашовой заглянула к Зибровым, чтобы отдохнуть на свежем воздухе. Позже они опубликовали серию фотографий в Instagram.

Хозяин продемонстрировал свои кулинарные способности, приготовив шашлык и картофель с луком. На ужине под открытым небом царила непринужденная атмосфера.

Павел Зибров жарил шашлык Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Друзья записывали забавные видео, шутили и смеялись. Больше всего интригу среди фанов вызвал намек музыкантов на возможные совместные гастроли.

"Будет ли новая песня-дуэт? Или только шашлыки поесть?";

"Вы такие крутые. Так приятно на вас смотреть, какие классные, улыбчивые и счастливые";

"Какие вы красивые и забавные! Люблю вас."

"Ну приколисты, компашка супер".

Продюсер Нонна Кондрашова также поделилась с фанами совместными фотографиями с супругами Зибровыми на фоне их сада.

Хозяин накрыл стол для гостей Фото: instagram.com/pavlo_zibrov Хозяин накрыл стол для гостей Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Личная жизнь Ирины Билык

В 1999 году певица стала мамой. У нее родился сын Глеб от манекенщика Андрея Оверчука. В 2000-х годах артистка состояла в отношениях с хореографом Дмитрием Коляденко. Пара даже обручилась, однако до свадьбы дело не дошло. Позже Билык закрутила роман с младшим на 15 лет танцовщиком Дмитрием Дикусаром.

Ирина Билык в гостях у Зибровых Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

В 2015 году исполнительница вышла замуж за российского фотографа Аслана Ахмадова. В том же году суррогатная мать родила им сына, которого назвали Табризом. Однако в 2021 стало известно, что брак распался.

