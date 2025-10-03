"Дещо більше" ніж дружба: Ірина Білик натякнула на стосунки з жінкою (фото)

Українська співачка Ірина Білик привернула увагу підписників новою публікацією в соціальних мережах про жіночі стосунки. Фото та підпис артистки викликали активне обговорення серед фанатів.

На своїй сторінці в Instagram Ірина Білик опублікувала фото, на якому зображені дві жіночі руки, одна з яких міцно стискає іншу. У підписі до фото виконавиця поставила запитання: "Чи може жіноча дружба перерости у щось більше?".

Публікація швидко зібрала багато коментарів від користувачів. Фани висловлювали свої думки про можливе значення фото та підпису, розмірковуючи про особливості жіночих стосунків і можливі романтичні стосунки. Серед коментарів були такі:

"Є люди, які завжди поруч"

"Може"

"Справжня дружба може перерости у щось більше"

"Жіноча дружба — це особливий вид любові"

"Так, це любов. Я впевнена, Іринко, що це кохання".

Коментарі під публікацією Ірини Білик Фото: Скриншот Коментарі під публікацією Ірини Білик Фото: Скриншот

Український хореограф Дмитро Коляденко також залишив коментар: "Радію за вас". Варто зауважити, що Ірина Білик поки не відповіла на коментарі користувачів.

Що відомо про особисте життя Ірини Білик

Ірина Білик мала кілька значущих стосунків, які завжди привертали увагу публіки. Першим її чоловіком був продюсер Юрій Нікітін, після розлучення співачка одружилася з моделлю Андрієм Оверчуком, і у них народився син Гліб.

Згодом її життя було пов’язане з шоуменом Дмитром Коляденком — їхні стосунки тривали кілька років і часто обговорювалися через конфлікти та ревнощі. Наступним шлюбом став союз з хореографом Дмитром Дікусаром, весілля якого відбулося в Ріо-де-Жанейро, проте шлюб завершився розлученням.

Пізніше Ірина Білик створила сім’ю з продюсером і фотографом Русланом Ахмадовим. Через деякий час у пари народився син Табріз через сурогатну матір, а у квітні 2021 року співачка підтвердила їхнє розлучення.

Нагадаємо, що нещодавно на своїй сторінці в Instagram Ірина Білик також публікувала пост на тему кохання із запитанням: "Щоб навчитися любити, потрібно навчитися страждати. Згодні?". Більшість підписників не погодилися з її твердженням.

Окрім цього, Фокус писав, що Ірина Білик поділилася рідкісним сімейним кадром та вперше за довгий час показала свого молодшого сина Табріза.