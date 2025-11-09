"Сняла видео с Алхимоподобными": в сети раскритиковали Тину Кароль — что произошло

Украинская певица Тина Кароль попала в волну дискуссий в соцсетях после появления в TikTok вместе с блогерами Стасей Макеевой и Олегом Машуковским. Совместный ролик мгновенно стал вирусным, но не всем пришелся по душе — часть пользователей обвинила артистку в "зашкваре".

Поводом для коллаборации стал день рождения матери Макеевой. На 61-летие дочь сделала ей роскошный подарок — белый Porsche и выступление Тины Кароль. Кроме концерта, певица сняла несколько видео для TikTok вместе с блогером.

Впрочем, после публикаций в соцсетях в Threads вспыхнула оживленная дискуссия. Часть пользователей резко раскритиковала Кароль из-за того, что она сотрудничала с инфлюенсером, которую часто упоминают в контексте неоднозначных высказываний и контента на русском языке.

Стася Макеева, Олег Машуковский и Тина Кароль Фото: TikTok

В частности, журналист Дмитрий Беспалов в Threads высказался о ситуации:

"Давайте честно: Тина Кароль во время полномасштабки ведет себя тихо, особо не шкварится скандалами, сборы ВСУ закрывает из собственного кошелька — знаю от некоторых военных. Вопрос в другом: как ты, имея проукраинские взгляды, идешь снимать контент с Макеевой, которая принадлежит к лобби "не всьо так адназначна/какая разница"? Здесь и пиарщик не нужен, чтобы сознательный человек понял: стоп, а почему я буду снимать видео с Алхимоподобными", — написал Дмитрий.

Відео дня

Тину Кароль раскритиковали за видео с Макеевой Фото: Threads

Пока что Тина Кароль ситуацию не комментировала.

Что известно о Стасе Макеевой

Блогер из Харькова, за семейным TikTok-аккаунтом которой следят более 4 миллионов пользователей, ранее участвовала в шоу "Супермама". Она часто оказывается в центре обсуждений в соцсетях из-за громких празднований, вызывающих противоречивую реакцию на фоне полномасштабной войны.

В 2023 году Стася Макеева попала в скандал после видео, снятого в отеле Nemo, где вместе с блогером Олегом Машуковским показала морских котиков в номере. После этого их обвинили в эксплуатации животных и жестоком обращении.

Несмотря на критику, Макеева продолжает вести свой блог на русском языке. В прошлом году в интервью Okay Eva она призналась, что занималась украинским с репетитором, но "это не помогло". По словам блогера, хейта из-за языка она не получает.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стася Макеева получила огромную фигурку Лабубу из роз. Цена трендового подарка достигает более 200 тысяч гривен.

Тина Кароль возмутилась из-за видео в соцсетях, на котором артистка из Вьетнама поет ее хит "Пупсик" без разрешения. Более того, иностранка перевела и "Дикие танцы" Русланы Лыжичко.

Кроме того, певица получила хейт из-за того, что якобы отказалась фотографироваться с фанатами после концерта, а ее охрана проявила неуважение к людям.