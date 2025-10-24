"Двічі там зустрічалися": Ірина Білик здивувала аудиторію питанням про потойбічне життя (відео)

Українська співачка заінтригувала шанувальників новою публікацією в соцмережах. Вона порушила філософську тему про життя після смерті.

Артистка поділилася відео, на якому видно її тінь, що танцює, і звернулася до підписників із запитанням. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"А якщо потойбічне життя існує — кого б ви хотіли там зустріти?", — написала знаменитість.

Реакції людей

Користувачі активно відреагували на пост, ділячись у коментарях власними роздумами та емоційними історіями про віру, душу та зустрічі після смерті.

"На жаль, цей список з кожним роком стає більшим, але я вірю, що, коли прийде час, ми всі зустрінемось";

"Потойбічне життя існує точно — бачу це дуже часто у своїх снах! Там же мандрую і зустрічаю нових цікавих людей! До речі, з Вами, Ірино, вже двічі там зустрічалися, у статусі близьких за духом, 2-х споріднених душ";

"Існує, хочу побачити і поговорити зі своїм дідусем".

