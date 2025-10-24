"Двічі там зустрічалися": Ірина Білик здивувала аудиторію питанням про потойбічне життя (відео)
Українська співачка заінтригувала шанувальників новою публікацією в соцмережах. Вона порушила філософську тему про життя після смерті.
Артистка поділилася відео, на якому видно її тінь, що танцює, і звернулася до підписників із запитанням. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"А якщо потойбічне життя існує — кого б ви хотіли там зустріти?", — написала знаменитість.
Реакції людей
Користувачі активно відреагували на пост, ділячись у коментарях власними роздумами та емоційними історіями про віру, душу та зустрічі після смерті.
- "На жаль, цей список з кожним роком стає більшим, але я вірю, що, коли прийде час, ми всі зустрінемось";
- "Потойбічне життя існує точно — бачу це дуже часто у своїх снах! Там же мандрую і зустрічаю нових цікавих людей! До речі, з Вами, Ірино, вже двічі там зустрічалися, у статусі близьких за духом, 2-х споріднених душ";
- "Існує, хочу побачити і поговорити зі своїм дідусем".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Ірина Білик поміркувала про самотність, а Соловій їй відповіла. "Чому, коли чоловік без пари — це "вільний", а коли жінка — "самотня"?" — написала виконавиця.
- Співачка привернула увагу підписників роздумами про жіночі стосунки. Фото та підпис артистки викликали активне обговорення серед фанатів.
Крім того, під час виступу артистка зробила жартівливу заяву про телеканал "1+1". Її слова про давні "кулуарні розбірки" та надію, що канал колись її "точно полюбить", викликали бурхливу реакцію залу.