"Нарешті можу це сказати": Ірина Білик розкрила деталі конфлікту з "1+1" (відео)

Під час виступу зірка зробила жартівливу заяву про телеканал "1+1". Її слова про давні "кулуарні розбірки" та надію, що канал колись її "точно полюбить", викликали бурхливу реакцію залу.

12 жовтня у столичному артпросторі "Вʼява" відбулося яскраве закриття сезону, головною подією якого став виступ легендарної української співачки. Під час свого концерту артистка приймала квіти від журналіста телеканалу "1+1". Зі сцени Ірина не втрималася від жартів та щиро звернулася до представника медіа, повідомили в соцмережах.

"Боже, Боже, Ваня Воробйов, "1+1", звичайно… Я знаю, Ванєчка, можливо, "1+1" не так любить, як ти! Ти знаєш, що там завжди були якісь оці кулуарні розбірки — я нарешті можу це сказати! Я можу сказати, що твоя любов завжди мене підтримувала, і я точно знаю, що "1+1" колись мене точно полюбить", – сказала вона.

Гумористичний момент викликав усмішки та оплески серед гостей події. Артистка подякувала всім присутнім за теплу атмосферу та підтримку.

