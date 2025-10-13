"Наконец-то могу это сказать": Ирина Билык раскрыла детали конфликта с "1+1" (видео)

Во время выступления звезда сделала шутливое заявление о телеканале "1+1". Ее слова о давних "кулуарных разборках" и надежду, что канал когда-то ее "точно полюбит", вызвали бурную реакцию зала.

12 октября в столичном арт-пространстве "В'ява" состоялось яркое закрытие сезона, главным событием которого стало выступление легендарной украинской певицы. Во время своего концерта артистка принимала цветы от журналиста телеканала "1+1". Со сцены Ирина не удержалась от шуток и искренне обратилась к представителю медиа, сообщили в соцсетях.

"Боже, Боже, Ваня Воробьев, "1+1", конечно... Я знаю, Ванечка, возможно, "1+1" не так любит, как ты! Ты знаешь, что там всегда были какие-то эти кулуарные разборки — я наконец-то могу это сказать! Я могу сказать, что твоя любовь всегда меня поддерживала, и я точно знаю, что "1+1" когда-то меня точно полюбит", — сказала она.

Юмористический момент вызвал улыбки и аплодисменты среди гостей события. Артистка поблагодарила всех присутствующих за теплую атмосферу и поддержку.

