"Чому?": Білик поміркувала про самотність, а Соловій їй відповіла (фото)
Українська співачка Ірина Білик поділилася своїм новим фото. Артистка поставила риторичне питання, яке викликало жваву дискусію в соцмережах.
Зірка сцени позувала у стильному образі. Вона постала з великими дзеркальними окулярами та в коричневій шапці. Під світлиною Ірина Білик поставила провокативне запитання, яке викликало дискусію серед її фанатів.
"Чому, коли чоловік без пари — це "вільний", а коли жінка — "самотня"?" — написала виконавиця.
Ірина Білик викликала дискусію в мережі
У коментарях до допису висловилася і співачка Христина Соловій: "Це неприпустимо, треба це змінювати".
Тим часом прихильники Білик висловили свою підтримку їй та поміркували з цього приводу:
- "Тому що коли вона самотня, вона все одно не вільна".
- "В наш час жінка не може бути самотня. Тільки вільна, справжня, незламна. Ми вас усі любимо, ви наша зіронька".
- "Чоловік без пари: мамій, егоїст або невдаха (не може знайти підхід, не вміє) ну або іншої орієнтації. А жінка "вільна", допоки не підпустить до себе, якщо її величність вважатиме за потрібне".
- "Все життя пишаюся вами і всі пісні слухаю, ви неперевершена".
