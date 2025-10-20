"Чому?": Білик поміркувала про самотність, а Соловій їй відповіла (фото)

Українська співачка Ірина Білик поділилася своїм новим фото. Артистка поставила риторичне питання, яке викликало жваву дискусію в соцмережах.

Зірка сцени позувала у стильному образі. Вона постала з великими дзеркальними окулярами та в коричневій шапці. Під світлиною Ірина Білик поставила провокативне запитання, яке викликало дискусію серед її фанатів.

"Чому, коли чоловік без пари — це "вільний", а коли жінка — "самотня"?" — написала виконавиця.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Ірина Білик викликала дискусію в мережі

У коментарях до допису висловилася і співачка Христина Соловій: "Це неприпустимо, треба це змінювати".

Тим часом прихильники Білик висловили свою підтримку їй та поміркували з цього приводу:

"Тому що коли вона самотня, вона все одно не вільна".

"В наш час жінка не може бути самотня. Тільки вільна, справжня, незламна. Ми вас усі любимо, ви наша зіронька".

"Чоловік без пари: мамій, егоїст або невдаха (не може знайти підхід, не вміє) ну або іншої орієнтації. А жінка "вільна", допоки не підпустить до себе, якщо її величність вважатиме за потрібне".

"Все життя пишаюся вами і всі пісні слухаю, ви неперевершена".

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, під час виступу артистка зробила жартівливу заяву про телеканал "1+1".