"Почему?": Билык поразмышляла об одиночестве, а Соловий ей ответила (фото)
Украинская певица Ирина Билык поделилась своим новым фото. Артистка задала риторический вопрос, который вызвал оживленную дискуссию в соцсетях.
Звезда сцены позировала в стильном образе. Она предстала с большими зеркальными очками и в коричневой шапке. Под фотографией Ирина Билык поставила провокационный вопрос, который вызвал дискуссию среди ее фанатов.
"Почему, когда мужчина без пары — это "свободный", а когда женщина — "одинокая"?" — написала исполнительница.
Ирина Билык вызвала дискуссию в сети
В комментариях к посту высказалась и певица Христина Соловий: "Это недопустимо, надо это менять".
Тем временем сторонники Билык выразили свою поддержку ей и поразмышляли по этому поводу:
- "Потому что когда она одинока, она все равно не свободна".
- "В наше время женщина не может быть одинока. Только свободная, настоящая, несгибаемая. Мы вас все любим, вы наша звездочка".
- "Мужчина без пары: маменькин сынок, эгоист или неудачник (не может найти подход, не умеет) ну или другой ориентации. А женщина "свободна", пока не подпустит к себе, если ее величество сочтет нужным".
- "Всю жизнь горжусь вами и все песни слушаю, вы непревзойденная".
