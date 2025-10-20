"Почему?": Билык поразмышляла об одиночестве, а Соловий ей ответила (фото)

Украинская певица Ирина Билык поделилась своим новым фото. Артистка задала риторический вопрос, который вызвал оживленную дискуссию в соцсетях.

Звезда сцены позировала в стильном образе. Она предстала с большими зеркальными очками и в коричневой шапке. Под фотографией Ирина Билык поставила провокационный вопрос, который вызвал дискуссию среди ее фанатов.

"Почему, когда мужчина без пары — это "свободный", а когда женщина — "одинокая"?" — написала исполнительница.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Ирина Билык вызвала дискуссию в сети

В комментариях к посту высказалась и певица Христина Соловий: "Это недопустимо, надо это менять".

Тем временем сторонники Билык выразили свою поддержку ей и поразмышляли по этому поводу:

"Потому что когда она одинока, она все равно не свободна".

"В наше время женщина не может быть одинока. Только свободная, настоящая, несгибаемая. Мы вас все любим, вы наша звездочка".

"Мужчина без пары: маменькин сынок, эгоист или неудачник (не может найти подход, не умеет) ну или другой ориентации. А женщина "свободна", пока не подпустит к себе, если ее величество сочтет нужным".

"Всю жизнь горжусь вами и все песни слушаю, вы непревзойденная".

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, во время выступления артистка сделала шутливое заявление о телеканале "1+1".