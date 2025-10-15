Зибров рассказал об отношениях с Ириной Билык: "Может сказать грубое слово"

Известный украинский артист высказался о важности настоящей дружбы и поддержки от коллег, в частности Ирины Билык. Кроме того, он поделился секретами своей неисчерпаемой энергии и молодости, а также с юмором рассказал о "пытках" от жены Марины, которая заставляет его отказываться от любимых блюд.

Во время общения с журналисткой программы "Тур звездами" Павел Зибров рассказал о своем ближайшем круге общения. Он признался, что не имеет "ста друзей", но назвал своими ближайшими: Гарика Кричевского, Юрия Рыбчинского, Петра Магу и Ирину Билык. Последнюю он часто приглашает в свое имение на шашлыки.

Отношения с Ириной Билык

"Она иногда может сказать грубое слово, когда где-то кто-то обо мне что-то скажет. Вроде, ой, красится тот Зибров, хочет быть вечно молодым. А кто не хочет... Так она может грубое слово сказать, это я слышал и мне передавали. Знаете, как это важно, когда женщина защищает своего коллегу? Она может резко сказать: "Да, он на эстраде, он не может живот отпустить и быть седым". И это правда. Давайте я сейчас буду пузатым и седым — жена меня бы бросила. И девушки бы бросили", — поделился Павел.

Секрет молодости

Отвечая на вопрос о том, как он поддерживает свое здоровье и молодость, звезда сцены поделился "секретом".

"В балетный класс хожу. Вот с девочками становлюсь к станку и, извиняюсь, посмотришь-посмотришь, как они ножками делают, и сам вдохновился", — смеется он.

Зибров признался, что хоть сам и не придерживается диет, его возлюбленная установила строгие ограничения в питании. "Сам я не придерживаюсь никаких диет, но женщина запретила мне есть любимые блюда, в частности вареники и деруны. Я не знаю, что с ней делать", — пошутил он.

Павел Зибров старается держать себя в тонусе Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Певец подчеркнул, что наивысшим удовольствием для него являются положительные отзывы друзей о его кулинарных способностях и просьбы о добавке. Особенно тепло отозвался о поддержке Ирины Билык, с которой дружит около тридцати лет.

