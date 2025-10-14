Зибров удивил, как жена "издевается" над ним: что делает Марина

Украинский певец Павел Зибров рассказал о своем уходе за внешностью. Главную роль в этом процессе играет супруга артиста Марина.

Оказалось, что женщина не позволяет любимому есть ряд его любимых калорийных блюд. Об этом Зибров рассказал программе "Тур звездами".

Секреты внешности Зиброва

Певец рассказал, что иногда тренируется вместе со своим балетом и старается избегать вредной пищи, чтобы следить за своим внешним видом.

"В балетный класс хожу с девочками. Никаких диет нет, но мне женщина вообще запретила вареники, деруны мои любимые. Она надо мной издевается. Не знаю, что с ней делать. Видимо, буду обращаться в прокуратуру или куда-то... Потому что это мои любимые блюда, а мне не дают", — сказал певец.

Более того, Павел Николаевич прислушивается к советам жены не только относительно своего вида, но и творчества.

"Маринка такая умница, мало того, что она красавица. Она первая, кто меня слушает и ругает: "Паша, ты можешь лучше, ты не дотянул эту песню, переделывай". И заставляет меня два-три варианта делать. Для меня это важно. Она имеет право это говорить, потому что со мной 32 года", — подчеркнул музыкант.

Зибров женился на своей избраннице в 1994 году. Супруги стали родителями дочери Дианы. Также у певца есть старший сын Сергей от предыдущих отношений, а сына Марины Александра он официально усыновил.

Павел Зибров с женой и дочерью Фото: Instagram

Дружба с Ириной Билык

Зибров также признался, что часто сталкивается с хейтом из-за окрашенных волос и усов. Впрочем, его всегда поддерживает близкая подруга и коллега по сцене Ирина Билык.

"Она иногда может грубо ответить тем, кто говорит: "О, красится тот Зибров, смотри, хочет быть вечно молодым". А кто не хочет? Она может грубое слово сказать: "Да, он на эстраде, он не может живот отпустить и быть седым". И это правда. Давайте я сейчас буду пузатым и седым — жена меня бы бросила", — пошутил артист.

