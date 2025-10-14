Зібров здивував, як дружина "знущається" з нього: що робить Марина

Український співак Павло Зібров розповів про свій догляд за зовнішністю. Головну роль у цьому процесі відіграє дружина артиста Марина.

Виявилося, що жінка не дозволяє коханому їсти низку його улюблених калорійних страв. Про це Зібров розповів програмі "Тур зірками".

Секрети зовнішності Зіброва

Співак розповів, що іноді тренується разом зі своїм балетом та намагається уникати шкідливої їжі, аби стежити за своїм зовнішнім виглядом.

"У балетний клас ходжу з дівчатами. Ніяких дієт немає, але мені жінка взагалі заборонила вареники, деруни мої улюблені. Вона з мене знущається. Не знаю, що з нею робити. Мабуть, звертатимуся в прокуратуру чи кудись… Бо це мої улюблені страви, а мені не дають", — сказав співак.

Ба більше, Павло Миколайович дослухається до порад дружини не лише щодо свого вигляду, а й творчості.

"Маринка така розумниця, мало того, що вона красуня. Вона перша, хто мене слухає та лає: "Пашо, ти можеш краще, ти не дотягнув цю пісню, перероблюй". І змушує мене два-три варіанти робити. Для мене це важливо. Вона має право це казати, бо зі мною 32 роки", — наголосив музикант.

Зібров одружився зі своєю обраницею у 1994 році. Подружжя стало батьками доньки Діани. Також у співака є старший син Сергій від попередніх стосунків, а сина Марини Олександра він офіційно всиновив.

Павло Зібров з дружиною та донькою Фото: Instagram

Дружба з Іриною Білик

Зібров також зізнався, що часто зіштовхується з хейтом через пофарбоване волосся та вуса. Втім, його завжди підтримує близька подруга та колега по сцені Ірина Білик.

"Вона іноді може грубо відповісти тим, хто каже: "О, фарбується той Зібров, дивися, хоче бути вічно молодим". А хто не хоче? Вона може грубе слово сказати: "Так, він на естраді, він не може живіт відпустити і бути сивим". І це правда. Давайте я зараз буду пузатим і сивим — дружина мене б кинула", — пожартував артист.

