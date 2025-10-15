Зібров розказав про стосунки з Іриною Білик: "Може сказати грубе слово"

Відомий український артист висловився про важливість справжньої дружби та підтримки від колег, зокрема Ірини Білик. Крім того, він поділився секретами своєї невичерпної енергії та молодого вигляду, а також з гумором розповів про "тортури" від дружини Марини, яка змушує його відмовлятися від улюблених страв.

Related video

Під час спілкування з журналісткою програми "Тур зірками" Павло Зібров розповів про своє найближче коло спілкування. Він зізнався, що не має "ста друзів", але назвав своїми найближчими: Гаріка Кричевського, Юрія Рибчинського, Петра Магу та Ірину Білик. Останню він часто запрошує до свого маєтку на шашлики.

Стосунки з Іриною Білик

"Вона іноді може сказати грубе слово, коли десь хтось про мене щось скаже. На кшталт, ой, фарбується той Зібров, хоче бути вічно молодим. А хто не хоче… Так вона може грубе слово сказати, це я чув і мені передавали. Знаєте, як це важливо, коли жінка захищає свого колегу? Вона може різко сказати: "Так, він на естраді, він не може живіт відпустити й бути сивим". І це правда. Давайте я зараз буду пузатим і сивим — дружина мене б кинула. І дівчата б кинули", — поділився Павло.

Секрет молодості

Відповідаючи на запитання про те, як він підтримує своє здоров'я та молодість, зірка сцени поділився "секретом".

"В балетний клас ходжу. От з дівчатами стаю до станка і, вибачаюсь, подивишся-подивишся, як вони ніжками роблять, і сам надихнувся", — сміється він.

Зібров зізнався, що хоч сам і не дотримується дієт, його кохана встановила суворі обмеження в харчуванні. "Сам я не дотримуюсь жодних дієт, але жінка заборонила мені їсти улюблені страви, зокрема вареники та деруни. Я не знаю, що з нею робити", — пожартував він.

Павло Зібров намагається тримати себе в тонусі Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Співак підкреслив, що найвищим задоволенням для нього є схвальні відгуки друзів про його кулінарні здібності та прохання про добавку. Особливо тепло відгукнувся про підтримку Ірини Білик, з якою дружить близько тридцяти років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик привернула увагу підписників новою розповіддю в соціальних мережах про жіночі стосунки. Фото та підпис артистки викликали активне обговорення серед фанатів.

Артистка публічно заговорила про кохання, чим спровокувала активне обговорення в мережі та викликала незгоду багатьох прихильників.

Крім того, співачка показала, який вигляд має її 10-річний син і поставила аудиторії цікаве питання.