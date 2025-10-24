"Дважды там встречались": Ирина Билык удивила аудиторию вопросом о потусторонней жизни (видео)
Украинская певица заинтриговала поклонников новой публикацией в соцсетях. Она подняла философскую тему о жизни после смерти.
Артистка поделилась видео, на котором видно ее танцующую тень, и обратилась к подписчикам с вопросом. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.
"А если потусторонняя жизнь существует — кого бы вы хотели там встретить?", — написала знаменитость.
Реакции людей
Пользователи активно отреагировали на пост, делясь в комментариях собственными размышлениями и эмоциональными историями о вере, душе и встречах после смерти.
- "К сожалению, этот список с каждым годом становится больше, но я верю, что, когда придет время, мы все встретимся";
- "Потусторонняя жизнь существует точно — вижу это очень часто в своих снах! Там же путешествую и встречаю новых интересных людей! Кстати, с Вами, Ирина, уже дважды там встречались, в статусе близких по духу, 2-х родственных душ";
- "Существует, хочу увидеть и поговорить со своим дедушкой".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Ирина Билык поразмышляла об одиночестве, а Соловий ей ответила. "Почему, когда мужчина без пары — это "свободный", а когда женщина — "одинокая"?" — написала исполнительница.
- Певица привлекла внимание подписчиков размышлениями о женских отношениях. Фото и подпись артистки вызвали активное обсуждение среди фанатов.
Кроме того, во время выступления артистка сделала шутливое заявление о телеканале "1+1". Ее слова о давних "кулуарных разборках" и надежду, что канал когда-то ее "точно полюбит", вызвали бурную реакцию зала.