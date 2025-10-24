"Дважды там встречались": Ирина Билык удивила аудиторию вопросом о потусторонней жизни (видео)

Украинская певица заинтриговала поклонников новой публикацией в соцсетях. Она подняла философскую тему о жизни после смерти.

Артистка поделилась видео, на котором видно ее танцующую тень, и обратилась к подписчикам с вопросом. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

"А если потусторонняя жизнь существует — кого бы вы хотели там встретить?", — написала знаменитость.

Реакции людей

Пользователи активно отреагировали на пост, делясь в комментариях собственными размышлениями и эмоциональными историями о вере, душе и встречах после смерти.

"К сожалению, этот список с каждым годом становится больше, но я верю, что, когда придет время, мы все встретимся";

"Потусторонняя жизнь существует точно — вижу это очень часто в своих снах! Там же путешествую и встречаю новых интересных людей! Кстати, с Вами, Ирина, уже дважды там встречались, в статусе близких по духу, 2-х родственных душ";

"Существует, хочу увидеть и поговорить со своим дедушкой".

