"Кохаю і ненавиджу": Ірина Білик розповіла, які в неї стосунки з Коляденком (фото)

Українська співачка Ірина Білик різко відповіла на запитання про стосунки з колишнім чоловіком, шоуменом Дмитром Коляденком. Артистка зізналася, чи підтримують вони наразі спілкування.

Білик приділила час своїм підписникам у соцмережах та дала відповіді на їхні запитання. Зокрема, прихильники знаменитості поцікавилися, які стосунки наразі між нею та Коляденком.

Ірина Білик про Дмитра Коляденка

За словами Ірини Білик, вони не підтримують зв'язок.

"Зараз ні!" — лаконічно написала співачка, додавши знак оклику.

Цікаво, що зірка сцени поділилася архівним фото з колишнім та додала свою пісню зі словами: "Кохаю і ненавиджу".

Ірина Білик та Дмитро Коляденко Фото: Instagram

Крім того, співачка зізналася, що для щастя їй не потрібно багато.

"Для мене щастя — це в першу чергу спокій моєї сім'ї, а все інше потім", — написала Білик.

Ірина Білик: особисте життя

У 2000-х роках Ірина мала гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком. Пара була заручена, але до весілля не дійшло. Після Коляденка вона закрутила роман із молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром.

Уже у 2015 році виконавиця одружилася з Асланом Ахмадовим, російським фотографом. У 2015 році сурогатна мати народила парі сина Табріза. А у 2021 пара розлучилася.

На сьогодні Ірина Білик офіційно не перебуває у стосунках. У неї також є старший син Гліб від від манекенника Андрія Оверчука.

Ірина Білик Фото: Instagram

