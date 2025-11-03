"Люблю и ненавижу": Ирина Билык рассказала, какие у нее отношения с Коляденко (фото)

Украинская певица Ирина Билык резко ответила на вопрос об отношениях с бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко. Артистка призналась, поддерживают ли они сейчас общение.

Билык уделила время своим подписчикам в соцсетях и дала ответы на их вопросы. В частности, поклонники знаменитости поинтересовались, какие отношения сейчас между ней и Коляденко.

Ирина Билык о Дмитрии Коляденко

По словам Ирины Билык, они не поддерживают связь.

"Сейчас нет!" — лаконично написала певица, добавив восклицательный знак.

Интересно, что звезда сцены поделилась архивным фото с бывшим и добавила свою песню со словами: "Люблю и ненавижу".

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко Фото: Instagram

Кроме того, певица призналась, что для счастья ей не нужно много.

"Для меня счастье — это в первую очередь спокойствие моей семьи, а все остальное потом", — написала Билык.

Ирина Билык: личная жизнь

В 2000-х годах Ирина имела громкий роман с хореографом Дмитрием Коляденко. Пара была помолвлена, но до свадьбы не дошло. После Коляденко она закрутила роман с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром.

Уже в 2015 году исполнительница вышла замуж за Аслана Ахмадова, российского фотографа. В 2015 году суррогатная мать родила паре сына Табриза. А в 2021 пара развелась.

На сегодня Ирина Билык официально не состоит в отношениях. У нее также есть старший сын Глеб от от манекенщика Андрея Оверчука.

Ирина Билык Фото: Instagram

