Билык неожиданно заговорила о свадьбе: что известно о ее личной жизни
Украинская певица Ирина Билык не исключает возможности нового брака. Артистка поразмышляла о своей личной жизни.
Знаменитость стала героиней YouTube-шоу "Быть звездой". Ведущий поинтересовался, почему исполнительница не торопится снимать документальные фильмы о своем жизненном и творческом пути.
Ирина Билык о свадьбе
Билык отметила, что в ее жизни еще обязательно произойдет что-то особенное, в частности, еще одна свадьба. Певица пошутила, что без этого документальная лента о ней будет неполноценной.
"В моей жизни что-то удивительное и очень красивое еще обязательно произойдет. Я настолько верю в судьбу и думаю: как это снимем фильм, а не будет еще одной моей свадьбы. Как это? Когда-то мне мой один друг говорит: "Ира, ты не настоящая звезда. У Элизабет Тейлор было шесть мужчин, а у тебя только четыре". Надо еще работать и работать над этим вопросом", — сказала Ирина.
Артистка также добавила, что не может долго оставаться одинокой. Она хочет перемен в личной жизни и видеть рядом с собой хорошего мужчину.
"Возможно, я немного шучу, но в этом есть правда, потому что я думаю, что я долго не могу оставаться одна и хочу, чтобы красивый мужчина взял меня за руку", — отметила украинская знаменитость.
В частности, в блице артистка выразила отношение к своим хейтерам.
"Я один раз написала "идите на**й"... Просто мне сказали, что так нельзя, и я больше так не делаю. Я думаю, что они просто больны или обижены на жизнь", — сказала Билык.
Ирина Билык: личная жизнь
Певица родила сына Глеба в 1999 году от манекенщика Андрея Оверчука. В 2000-х годах Ирина имела громкий роман с хореографом Дмитрием Коляденко. Пара была помолвлена, но до свадьбы не дошло. После Коляденко исполнительница закрутила роман с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром.
Уже в 2015 году Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова, российского фотографа. В 2015 году суррогатная мать родила им сына Табриза. А в 2021 стало известно, что пара развелась.
На сегодня певица официально не состоит в отношениях и время от времени интригует публику размышлениями о личной жизни.
