Білик несподівано заговорила про весілля: що відомо про її особисте життя

Українська співачка Ірина Білик не відкидає можливості нового шлюбу. Артистка поміркувала про своє особисте життя.

Знаменитість стала героїнею YouTube-шоу "Бути зіркою". Ведучий поцікавився, чому виконавиця не квапиться знімати документальні фільми про свій життєвий та творчий шлях.

Ірина Білик про весілля

Білик зазначила, що в її житті ще обов'язково відбудеться щось особливе, зокрема, ще одне весілля. Співачка пожартувала, що без цього документальна стрічка про неї буде неповноцінною.

"У моєму житті щось дивне і дуже красиве ще обов'язково відбудеться. Я настільки вірю в долю і думаю: як це знімемо фільм, а не буде ще одного мого весілля. Як це? Колись мені мій один друг каже: "Іро, ти не справжня зірка. В Елізабет Тейлор було шість чоловіків, а в тебе тільки чотири". Треба ще працювати й працювати над цим питанням", — сказала Ірина.

Артистка також додала, що не може довго залишатися самотньою. Вона хоче змін в особистому житті і бачити поруч із собою гарного чоловіка.

"Можливо, я трішки жартую, але в цьому є правда, бо я думаю, що я довго не можу залишатися одна і хочу, щоб гарний чоловік взяв мене за руку", — зазначила українська знаменитість.

Зокрема, у бліці артистка висловила ставлення до своїх хейтерів.

"Я один раз написала "ідіть на**й"… Просто мені сказали, що так не можна, і я більше так не роблю. Я думаю, що вони просто хворі або ображені на життя", — сказала Білик.

Ірина Білик: особисте життя

Співачка народила сина Гліба у 1999 році від манекенника Андрія Оверчука. У 2000-х роках Ірина мала гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком. Пара була заручена, але до весілля не дійшло. Після Коляденка виконавиця закрутила роман із молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром.

Уже у 2015 році Білик одружилася з Асланом Ахмадовим, російським фотографом. У 2015 році сурогатна мати народила їм сина Табріза. А у 2021 стало відомо, що пара розлучилася.

На сьогодні співачка офіційно не перебуває у стосунках та час від часу інтригує публіку роздумами про особисте життя.

