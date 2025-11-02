Путешествие на круизе и кольца: Ирина Билык рассказала, какие восхитительные подарки ей делали фанаты (фото)

Украинская звезда решила сделать интерактив со своими подписчиками в соцсети и дать ответы на их вопросы. Она рассказала о подарках и том, что ее вдохновляет.

Ответами на вопросы певица Ирина Билык поделилась в stories в Instagram. Артистку, в частности, спросили, какие подарки от фанатов запомнились ей больше всего.

Билык призналась, что среди них были стихи, картины, драгоценные кольца, путешествие на круизном лайнере "без мужчин", а также куклы, похожие на нее, и щенки.

К ответу певица добавила свое фото на пляже в роскошном розовом наряде, который дополнила черным пальто и шляпкой.

Ирина Билык ответила фанатам на вопросы Фото: Instagram

В частности, на вопрос что ее вдохновляет, артистка ответила, что она вдохновляется мыслями о полном зале на ее концертах.

"Я действительно люблю рассказывать свои истории в песнях на сцене", — написала Ирина Билык.

