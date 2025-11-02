Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Путешествие на круизе и кольца: Ирина Билык рассказала, какие восхитительные подарки ей делали фанаты (фото)

Ирина Белый рассказала о самых лучших подарках
Певица Ирина Билык | Фото: Ирина Билык/ Instagram

Украинская звезда решила сделать интерактив со своими подписчиками в соцсети и дать ответы на их вопросы. Она рассказала о подарках и том, что ее вдохновляет.

Ответами на вопросы певица Ирина Билык поделилась в stories в Instagram. Артистку, в частности, спросили, какие подарки от фанатов запомнились ей больше всего.

Билык призналась, что среди них были стихи, картины, драгоценные кольца, путешествие на круизном лайнере "без мужчин", а также куклы, похожие на нее, и щенки.

К ответу певица добавила свое фото на пляже в роскошном розовом наряде, который дополнила черным пальто и шляпкой.

Ирина Билык о подарках которые получала
Ирина Билык ответила фанатам на вопросы
Фото: Instagram

В частности, на вопрос что ее вдохновляет, артистка ответила, что она вдохновляется мыслями о полном зале на ее концертах.

"Я действительно люблю рассказывать свои истории в песнях на сцене", — написала Ирина Билык.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Украинская певица Ирина Билык не исключает возможности нового брака. Певица пошутила, что без этого документальная лента о ней будет неполноценной. Ирина поразмышляла о своей личной жизни в одном из шоу.
  • Артистка заинтриговала поклонников новой публикацией в соцсетях. Она подняла философскую тему о жизни после смерти. Пользователи активно отреагировали на пост, делясь в комментариях собственными размышлениями и эмоциональными историями о вере, душе и встречах после смерти.

Кроме того, Ирина Билык намекнула на отношения с женщиной.