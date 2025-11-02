Подорож на круїзі і каблучки: Ірина Білик розповіла, які захопливі подарунки їй робили фанати (фото)
Українська зірка вирішила зробити інтерактив зі своїми підписниками в соцмережі і дати відповіді на їхні запитання. Вона розповіла про подарунки та те, що її надихає.
Відповідями на запитання співачка Ірина Білик поділилася у stories в Instagram. Артистку, зокрема, запитали, які подарунки від фанатів запам’яталися їй найбільше.
Білик зізналася, що серед них були вірші, картини, коштовні каблучки, подорож на круїзному лайнері "без чоловіків", а також ляльки, схожі на неї, і цуценята.
До відповіді співачка додала своє фото на пляжі у розкішному рожевому вбранні, яке доповнила чорним пальто та капелюшком.
Зокрема, на питання що її надихає, артистка відповіла, що вона надихається думками про повний зал на її концертах.
"Я справді люблю розказувати свої історії в піснях на сцені", — написала Ірина Білик.
