Подорож на круїзі і каблучки: Ірина Білик розповіла, які захопливі подарунки їй робили фанати (фото)

Українська зірка вирішила зробити інтерактив зі своїми підписниками в соцмережі і дати відповіді на їхні запитання. Вона розповіла про подарунки та те, що її надихає.

Відповідями на запитання співачка Ірина Білик поділилася у stories в Instagram. Артистку, зокрема, запитали, які подарунки від фанатів запам’яталися їй найбільше.

Білик зізналася, що серед них були вірші, картини, коштовні каблучки, подорож на круїзному лайнері "без чоловіків", а також ляльки, схожі на неї, і цуценята.

До відповіді співачка додала своє фото на пляжі у розкішному рожевому вбранні, яке доповнила чорним пальто та капелюшком.

Ірина Білик відповіла фанатам на запитання Фото: Instagram

Зокрема, на питання що її надихає, артистка відповіла, що вона надихається думками про повний зал на її концертах.

"Я справді люблю розказувати свої історії в піснях на сцені", — написала Ірина Білик.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Ірина Білик не відкидає можливості нового шлюбу. Співачка пожартувала, що без цього документальна стрічка про неї буде неповноцінною. Ірина поміркувала про своє особисте життя в одному з шоу.

Артистка заінтригувала шанувальників новою публікацією в соцмережах. Вона порушила філософську тему про життя після смерті. Користувачі активно відреагували на пост, ділячись у коментарях власними роздумами та емоційними історіями про віру, душу та зустрічі після смерті.

Крім того, Ірина Білик натякнула на стосунки з жінкою.