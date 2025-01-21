Украинская певица может представлять Сан-Марино на "Евровидении-2025": детали

Grisana с песней Kohoney дважды не прошла в шортлист украинского отбора. После этого она решила не сдаваться и еще раз испытать судьбу.

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Украинская певица Grisana подала заявку на Нацотбор на "Евровидение-2025" от Сан-Марино. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

"Вы просили, и я сделала", — написала Grisana, обозначив локацию Сан-Марино.

Певица родом из Днепра сразу не попала в шортлист финалистов украинского Нацотбора, однако боролась за десятое место во время голосования в "Дії". Впрочем, победу одержала FIЇNKA с песней "Культура".

Grisana примет участие в Нацотборе Сан-Марино Фото: grisana.gris\Instagram

Теперь Grisana представит свой трек Kohoney для музыкальных судей Сан-Марино.

Песня Grisana

Интересно, что ранее певец TESLENKO (настоящее имя — Александр Тесленко) после снятия своей кандидатуры с Нацотбора подал заявку на участие в отборочном конкурсе "Евровидение-2025" от республики Сан-Марино. Его заявка прошла в лонглист.

Само "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базель весной. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут на арене St. Jakobshalle 17 мая. Кто поедет от Украины, станет известно 8 февраля.

Напомним, участницу финала Нацотбора обвинили в плагиате: Тина Кароль отреагировала.

Также Фокус писал о том, что известно о FIЇNKA, которая во второй раз пришла на Нацотбор.