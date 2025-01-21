Українська співачка може представляти Сан-Марино на "Євробаченні-2025": деталі

Grisana з піснею Kohoney двічі не пройшла до шортліста українського відбору. Після цього вона вирішила не здаватися та ще раз випробувати долю.

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Українська співачка Grisana подала заявку на Нацвідбір на "Євробачення-2025" від Сан-Марино. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

"Ви просили, і я зробила", — написала Grisana, позначивши локацію Сан-Марино.

Співачка родом з Дніпра одразу не потрапила до шортліста фіналістів українського Нацвідбору, проте боролася за десяте місце під час голосування в "Дії". Втім, перемогу здобула FIЇNKA з піснею "Культура".

Grisana візьме участь у Нацвідборі Сан-Марино Фото: grisana.gris\Instagram

Тепер Grisana представить свій трек Kohoney для музичних суддів Сан-Марино.

Пісня Grisana

Цікаво, що раніше співак TESLENKO (справжнє ім’я — Олександр Тесленко) після зняття своєї кандидатури з Нацвідбору подав заявку на участь у відбірному конкурсі "Євробачення-2025" від республіки Сан-Марино. Його заявка пройшла у лонгліст.

Саме "Євробачення-2025" відбудеться у швейцарському місті Базель навесні. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня. Хто поїде від України, стане відомо 8 лютого.

Нагадаємо, учасницю фіналу Нацвідбору звинуватили в плагіаті: Тіна Кароль відреагувала.

Також Фокус писав про те, що відомо про FIЇNKA, яка вдруге прийшла на Нацвідбір.