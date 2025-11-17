Поддержите нас UA
Лободу раскритиковали из-за "присутствия" российского актера на концерте (фото)

Светлана Лобода оскандалилась российским актером на концерте
Светлана Лобода | Фото: LOBODA/Instagram

Украинская певица Светлана Лобода на одном из своих концертов за рубежом показала кадры из клипа "Родной" 2021 года, в котором снялся российский актер Юрий Борисов.

Из-за этого в сети начали активно критиковали артистку. В Threads украинцы возмущены таким поступком.

"А она в Украине хочет выступить, чтобы на экранах показать российского актера? Неужели так сложно изменить видеоряд на фоне", — написала пользовательница сети с ником thirtinnnnnnn.

Фото: Threads

Реакция украинцев

В комментариях люди иронично реагировали на подобный поступок певицы, а кто-то напомнил о прошлом других украинских артистов:

  • "Комменты: "Светачка сделала доя Украины больше чем все, не трогайте ее!" через 3..2..."
  • "Почему все на Лободу набросились, нормальный человек. А 2018 год....россия...Время и стекло рекламирует Мегафон, то Надя у всех хорошая. А 2015 год Джамала крымская татарка, после аннексии крыма на горнолыжном курорте роза хутор концерт дает. То то девушки патриоты...браво, так и надо".
  • "Только из комментариев узнала, кто это. Пусть будет в забвении".
Пока сама Лобода не отреагировала на обвинения в сети.

Кто такой Юрий Борисов

Российский актер в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года подписал совместное письмо кинематографистов, в котором возмущался войной.

Но эта позиция быстро изменилась: вскоре после письма он удалил свои соцсети и практически прекратил публичные заявления о войне, продолжив работать и выступать в России.

Борисова в начале 2025 года номинировали на "Оскар" в категории "лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Анора".

Кроме того, в Батуми певица пообщалась с группой фанатов из Украины и сделала им замечание относительно русского языка.