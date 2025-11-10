На концерте Лободы подрались россияне и украинки: в сети шутят (видео)

На концерте Светланы Лободы в Кишиневе произошла драка между россиянами и украинками. Более того, в сети начали шутить, что в споре приняла участие сама певица.

По словам девушки, двое россиян начали конфликтовать между собой и толкнули ее подругу. После замечаний, мужчина заявил украинкам, что они должны слушать концерт в своей стране. Об этом рассказала участница событий в своем TikTok.

Спор обострился, и россиянин ударил еще двух украинок. После этого их вывела охрана.

"Концерт Лободы в Кишиневе прошел незабываемо", — написала автор видео.

"Ситуация была такая, если коротко, то мужчина со всеми конфликтовал, его кто-то сзади ударил, он подумал что это моя подруга, которая стояла рядом, и ударил ее. Я достала сразу же телефон, чтобы иметь какие-то доказательства, взяла за шкирку и сказала выходить оттуда, или в полицию. За что получила от его "женщины" по лицу", — рассказала в комментариях участница событий.

Тем временем пользователи сети начали шутить, что блондинка на видео, это сама Лобода:

"Для чего вы ходите на концерты той коллаборационистки? Неужели у вас нет какой-то элементарной солидарности с людьми, которые в войну остались в Украине?".

"Надеюсь, это не Лободу за косы".

"Женская солидарность".

"Лобода отгребла?"

"То Лобода билась".

