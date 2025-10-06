"Вы такой симпотный": на концерте Лободы в Испании разгорелся конфликт (видео)

Украинская певица Светлана Лобода разрешила конфликт между зрителем и оператором на своем концерте в Испании. Судя по всему, мужчине, который пришел посмотреть на выступление с первого ряда, не понравилась активность команды звезды.

Лобода пригласила зрителя ближе к себе, чтобы пообщаться с ним. Она спокойно объяснила, почему не стоит злиться на членов ее команды, а видео активно распространяется в TikTok.

На концерте Светланы Лободы произошел конфликт

"Давайте пообщаемся. Идите ко мне", — обратилась звезда к фанату, которого, как оказалось, зовут Денис.

"Я вижу, что вам не очень нравится этот парень. Его зовут Артем. Он часть команды Лободы и он сегодня работает, чтобы все люди, которые находятся вот там сзади, видели меня так же хорошо, как и вы. Пожалуйста, не трогайте его", — сказала певица со сцены.

Более того, Лобода наделала комплиментов поклоннику: "Вы такой симпотный. Такой стильный парень. У вас такой обзор такой обзор. Встаньте, посмотрите, я понимаю, что надо рассмотреть артистку. Но очень надо, чтобы не только вы, но и люди, которые сзади. Спасибо. Думаю, мы договорились, продолжаем".

Зал взорвался аплодисментами на такую реакцию исполнительницы, а пользователи сети также прокомментировали увиденное:

"Супер. Без конфликта хорошо все разъяснила да и еще на украинском языке".

"Молодец. Я уже волнуюсь за того Артема".

"Браво, наша красавица".

Впрочем, были и люди, которые стали на сторону Дениса:

"Человек купил билет в первом ряду, не малые деньги... И бегает оператор... Это не очень комфортно".

"А я на стороне зрителя! Человек купил билеты в первый ряд и хочет смотреть выступление, а перед ним бегает туда-сюда оператор и все закрывает. Это задача Лободы и ее команды как все устроить и организовать, чтобы не мешать зрителям своими съемками".

